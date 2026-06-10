Girona deixa set places de sanitaris residents vacants tot i cobrir gairebé el 95% de l’oferta
La Regió Sanitària ha ofert 147 places de Formació Sanitària Especialitzada i n’ha confirmat 140, però Salut confia que algunes de les vacants es puguin omplir durant el període de repesca
La Regió Sanitària de Girona ha deixat set places de sanitaris residents vacants després del procés d’adjudicació de la Formació Sanitària Especialitzada corresponent a la convocatòria 2025-2026, que engloba els metges interns residents (MIR). En total, aquest any s’han ofert 147 places en diferents àmbits assistencials, de les quals se n’han confirmat 140. La xifra representa una cobertura del 95,2% de l’oferta, tot i les renúncies registrades després de l’adjudicació inicial.
Les places que no s’han cobert corresponen a dues vacants de Medicina i dues d’Infermeria repartides entre l’hospital Trueta, l’hospital de Figueres i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que concentra dues d’aquestes places pendents. A aquestes s’hi afegeixen tres vacants més d’atenció primària.
El Departament de Salut remarca que el procés encara no es pot donar del tot per tancat, ja que actualment està obert el període de «repesca». Això vol dir que les places que han quedat buides per renúncies encara es podrien cobrir en els pròxims dies. Aquesta és la via amb què Salut confia poder reduir el nombre final de vacants a la demarcació.
Augment de places
L’oferta de formació sanitària especialitzada a Girona ha crescut de manera destacada els darrers anys. Segons les dades facilitades per Salut, el nombre de places ofertades a la demarcació ha augmentat un 81,48% respecte al 2019. Aquest increment s’emmarca en l’estratègia del Departament per reforçar la incorporació de nous professionals en formació i garantir el relleu generacional dins del sistema sanitari. Una de les novetats d'enguany és la incorporació de l'especialitat d'Urgències, amb una plaça a les comarques gironines.
A més d'aquesta nova plaça, Girona en suma una de nova a medicina interna, fins a tal punt que n'hi haurà un total de tres d'aquesta especialitat; una altra de pneumologia, de manera que l'oferta s'ha enfila fins a dues i una altra en l'àmbit de l'oncologia radioteràpica, que també s'ha enfilat a dues. Fora de la formació mèdica, s'ha ofert una nova plaça de radiofísica hospitalària.
Al conjunt de Catalunya, el procés d’adjudicació de la Formació Sanitària Especialitzada ha finalitzat amb 1.991 places adjudicades, un 3,11% més que en la convocatòria anterior. Medicina continua concentrant el gruix de l’oferta, amb 1.445 places, seguida d’Infermeria, amb 414. També creixen Farmàcia, que passa de 49 a 58 places, i Física, que passa de 5 a 6, mentre que Química s’incorpora amb 4 places.
Una de les principals novetats d’aquesta convocatòria és la incorporació per primera vegada de l’especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències, amb 11 places assignades a Catalunya. Salut considera que aquesta nova especialitat respon a una demanda històrica del sistema i ha de contribuir a reforçar l’atenció als dispositius d’urgències hospitalàries i extrahospitalàries.
Els nous residents s’incorporen als centres acreditats del sistema sanitari a inicis de juny i iniciaran la seva activitat com a professionals en formació sota la supervisió de les unitats docents. El Departament defensa que aquest període és clau per garantir la qualitat assistencial futura i la sostenibilitat del sistema, mentre manté oberts els mecanismes per intentar cobrir les vacants que puguin aparèixer arran de renúncies o no incorporacions.
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