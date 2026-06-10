Nous caganers pel Mundial: Cubarsí, Lamine Yamal, Raphiña, Vinicius, Lewandowski i Mbappé
La tradició catalana es torna a vestir de futbol amb 12 noves figures de jugadors internacionals convertits en caganers
La tradició catalana del caganer torna a mirar cap al futbol. Caganer.com ha presentat una nova col·lecció especial amb motiu del Mundial de futbol 2026, formada per dotze figures exclusives inspirades en alguns dels jugadors internacionals més destacats del moment.
La nova sèrie inclou futbolistes amb les samarretes de les seves seleccions nacionals. Entre els representants de la selecció espanyola hi ha Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Nico Williams. També formen part de la col·lecció Raphinha i Vinícius, amb el Brasil; Lewandowski, amb Polònia; Mbappé, amb França; i Bellingham, amb Anglaterra.
Una de les novetats més destacades és la incorporació de Johan Cruyff amb la samarreta de la selecció holandesa, una figura que fins ara no existia en aquesta versió.
Tornen Messi, Maradona, Pelé i CR7
A més a més, durant el Mundial també tornaran a les botigues alguns caganers emblemàtics vinculats al futbol, com Iniesta amb la samarreta del Mundial del 2010, Messi i Maradona amb l’Argentina, Neymar i Pelé amb el Brasil, o Cristiano Ronaldo amb Portugal.
Les figures estan elaborades i pintades artesanalment, mantenint l’estil tradicional del caganer però adaptat a l’estètica del futbol internacional. La col·lecció es posarà a la venda de manera progressiva coincidint amb l’inici del campionat i estarà disponible tant a les botigues físiques com al web de la marca.
El copropietari de Caganer.com, Sergi Alós, destaca que el Mundial “genera il·lusió i passió arreu del món” i que la voluntat de la marca és traslladar aquesta energia a les figures “mantenint l’humor i la tradició que caracteritzen el caganer”.
Amb aquesta nova proposta, Caganer.com reforça la seva aposta per combinar actualitat, cultura popular i personatges internacionals. L’empresa, que elabora caganers des del 1992, produeix totes les peces amb fang i de manera artesanal, amb l’objectiu de projectar la cultura catalana arreu del món i convertir el caganer en un objecte també vinculat al col·leccionisme i al record turístic.
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