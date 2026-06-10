"La pela del suro: un viatge de l'arbre al tap": una proposta per viure a Palafrugell, Llofriu, Palamós i Cadaqués
El Museu del Suro organitza sis experiències per apropar a una pràctica ancestral que enguany convina amb tallers divulgatius, tasts de vins i visites guiades
"La pela del suro: un viatge de l'arbre al tap" organitzada pel Museu del Suro de Catalunya convida a conèixer des de Palafrugell, Llofriu, Palamós i Cadaqués, en directe la pela del suro, o participar en visites guiades, tallers divulgatius i tasts de vins. Els qui participin tindran l'oportunitat d'apropar-se a una de les tradicions més singulars del patrimoni forestal i cultural català: el procés des de l'arbre fins al tap.
Es tracta d'una pràctica ancestral, la del pelador, que com expliquen des del Museu, "requereix habilitat i coneixements transmesos de generació en generació.
La proposta tindrà lloc del 14 de juny al 19 de juliol amb sis experiències diferents.
Una de les principals novetats d’enguany és l’ampliació territorial de les activitats. A més de les localitats habituals de Palafrugell i Llofriu, les jornades s’estenen també a Palamós i Cadaqués, reforçant així la connexió entre patrimoni natural, cultura i enoturisme a diferents punts del territori surer català.
Demostracions de pela urbana
El programa inclou demostracions de pela urbana a Palafrugell, jornades en entorns forestals de les Gavarres i activitats a les suredes de l’Alt Empordà. L’experiència es completa amb degustacions de vins de la D.O. Empordà, valorant la relació històrica entre el suro i el sector vitivinícola.
En aquest sentit, el Museu ha establert col·laboracions amb diversos cellers del territori. Els assistents podran gaudir de tastos en espais emblemàtics com el celler Brugarol, a Palamós, o el celler Martín Faixó, a Cadaqués, en una proposta que integra paisatge, gastronomia i cultura.
La pela del suro només es pot observar durant unes poques setmanes l’any, quan l’escorça es desprèn de l’alzina surera sense danyar l’arbre. "Veure treballar els peladors esdevé, així, una oportunitat única per entendre un dels processos tradicionals més característics de les comarques gironines i el primer pas d’una indústria amb projecció internacional", constaten.
Amb aquesta iniciativa, el Museu del Suro de Catalunya reafirma el seu compromís amb la preservació i divulgació del patrimoni surer, acostant-lo a nous públics i destacant-ne el valor cultural, ambiental i econòmic.
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