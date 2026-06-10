El sedentarisme i el sobrepès fan créixer les visites per fetge gras a Girona
El Servei de Digestologia del Trueta i Santa Caterina va atendre 260 primers casos el 2025, amb un 93% de pacients sense fibrosi ni cirrosi registrades
Els dos hospitals oferiran dijous al matí elastografies gratuïtes per a la detecció precoç
Els mals hàbits alimentaris, el sedentarisme i l’augment de l’obesitat han fet créixer en els darrers anys les malalties hepàtiques vinculades al fetge gras. A Girona, els hospitals Trueta i Santa Caterina van atendre durant el 2025 un total de 260 primeres visites per aquesta patologia derivades des dels centres d’atenció primària, segons dades del Servei de Digestologia.
La majoria dels pacients arribaven encara en una fase inicial de la malaltia. En concret, 243 persones, el 93% del total, presentaven fetge gras sense signes registrats de fibrosi ni cirrosi. En canvi, 17 pacients, el 7%, ja tenien fetge gras associat a cirrosi, un estadi més avançat i amb més impacte sobre la salut hepàtica.
Els especialistes remarquen que aquestes dades evidencien la importància de detectar la malaltia a temps, ja que bona part dels casos que arriben a l’atenció hospitalària encara es troben en un moment en què es pot intervenir per frenar-ne l’evolució i afavorir un millor pronòstic.
La malaltia es produeix quan s’acumula greix al fetge de manera excessiva. En les fases inicials sovint no provoca símptomes i es detecta de manera casual en analítiques o proves d’imatge. Tot i això, en alguns pacients pot progressar i causar inflamació i cicatrius al fetge, conegudes com a fibrosi, que amb els anys poden evolucionar cap a estadis més greus, com la cirrosi.
Proves de detecció
Amb aquest objectiu, i coincidint amb el Dia Mundial del Fetge Gras, els hospitals Trueta i Santa Caterina organitzen aquest dijous, 11 de juny, una matinal de detecció precoç i conscienciació oberta a tota la ciutadania. L’activitat es farà de les 9 del matí a les 2 del migdia als vestíbuls dels dos centres.
Durant la jornada, professionals de medicina i infermeria dels serveis de Digestologia realitzaran elastografies hepàtiques, una prova de diagnòstic per la imatge similar a una ecografia que es duu a terme amb un aparell anomenat FibroScan. Aquesta tècnica permet valorar l'elasticitat o rigidesa del fetge, un indicador que pot ajudar a detectar diferents patologies hepàtiques, entre les quals el fetge gras.
A més de les proves de detecció, els professionals sanitaris aprofitaran la jornada per desenvolupar una tasca divulgativa i de conscienciació sobre la importància de mantenir una bona salut hepàtica. En aquest sentit, informaran la ciutadania sobre els beneficis de seguir una dieta equilibrada, limitar el consum d'alcohol i practicar activitat física de manera regular.
Els hospitals gironins volen reforçar així el missatge que la prevenció, la detecció precoç i els hàbits saludables són factors clau per evitar que les malalties hepàtiques avancin.
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