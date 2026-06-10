Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
fuga GironaPapa Montserratsubmarinista Cadaquésentrades Bad Bunnycrim BarcelonaMundial Futbol
instagramlinkedin

El Senat aprova una moció de Junts per replantejar el nou sistema de control de factures

El senador gironí Joan Bagué defensa canvis en Verifactu per evitar sobrecostos a pimes i autònoms amb el futur model europeu de facturació electrònica

El senador gironí Joan Bagué, durant la seva intervenció.

El senador gironí Joan Bagué, durant la seva intervenció. / Junts

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

El Senat ha aprovat aquest dimecres una moció de Junts per Catalunya que insta el Govern espanyol a replantejar el desplegament de Verifactu, el nou sistema de control dels programes de facturació d’empreses i autònoms, per coordinar-lo amb el futur model europeu de facturació electrònica. La iniciativa ha estat defensada pel senador gironí Joan Bagué i reclama una transició ordenada que eviti sobrecostos, duplicitats i noves càrregues burocràtiques per a pimes i professionals.

Verifactu és el sistema que ha de regular els programes de facturació perquè les factures quedin registrades de manera segura, siguin traçables i no es puguin alterar fàcilment. Junts defensa que la lluita contra el frau fiscal i la modernització dels sistemes de facturació són necessàries, però alerta que la seva aplicació s’ha de fer amb planificació. La formació adverteix que, si no hi ha coordinació, les empreses i els autònoms es podrien veure obligats a adaptar-se ara a Verifactu i, d’aquí a pocs anys, haver de fer nous canvis tecnològics per complir amb el model europeu. Per aquest motiu, la moció reclama evitar que entrin en vigor sistemes de comunicació de dades duplicats o incompatibles a partir del 2030.

«Manca de previsió del govern espanyol»

Durant el debat, Bagué ha denunciat la «manca de previsió del govern espanyol» en una qüestió que considera estratègica per a la competitivitat. El senador ha advertit que les pimes i els autònoms «no poden carregar amb els costos de decisions que són un error, o senzillament un canvi normatiu constant». També ha recordat que a Catalunya hi ha més de 580.000 autònoms i més de 616.000 pimes, una realitat que, segons ha remarcat, obliga les administracions a actuar amb rigor i seguretat jurídica.

La moció aprovada demana al Govern espanyol que defineixi un full de ruta públic que integri la facturació electrònica obligatòria, Verifactu i el Sistema Immediat d’Informació en un únic model coherent amb els futurs requisits europeus. També aposta per convertir Verifactu, un cop adaptat, en la base del futur sistema únic de comunicació de factures, incorporant les factures rebudes i establint mecanismes d’acompanyament específics per a pimes i autònoms. Junts també reclama que els sistemes actuals siguin concebuts com a instruments transitoris orientats a convergir en un únic canal vinculat a la factura electrònica europea. A més, demana una coordinació efectiva amb les comunitats autònomes i una avaluació independent dels impactes econòmics, administratius i en matèria de protecció de dades abans d’ampliar qualsevol nova obligació.

Notícies relacionades

Per a la formació, la transformació digital de l’administració tributària només serà efectiva si es duu a terme amb previsió, simplificació administrativa i respecte pel teixit productiu. En aquest sentit, Bagué ha defensat que les empreses necessiten estabilitat normativa i certeses per continuar invertint, creixent i generant activitat econòmica.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
  2. Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
  3. Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
  4. Arnau Ramió, expert en IA: 'Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible
  5. Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
  6. El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: 'És històric, siguis o no catòlic
  7. Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
  8. La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos

Iker Casillas reclama 3,7 milions d'euros per l'infart que va patir el 2019

Iker Casillas reclama 3,7 milions d'euros per l'infart que va patir el 2019

La Mirona es juga dilluns al ple de Salt la pròrroga que ha d’evitar el tancament

La Mirona es juga dilluns al ple de Salt la pròrroga que ha d’evitar el tancament

Els Mossos d’Esquadra tornen al Trueta per donar suport a la recerca pediàtrica

Els Mossos d’Esquadra tornen al Trueta per donar suport a la recerca pediàtrica

Les imatges dels Mossos d’Esquadra al Trueta per donar suport a la recerca pediàtrica

Les imatges dels Mossos d’Esquadra al Trueta per donar suport a la recerca pediàtrica

Eivissa diu prou: l’ampliació de l’aeroport que pot empènyer l’illa al col·lapse

Eivissa diu prou: l’ampliació de l’aeroport que pot empènyer l’illa al col·lapse

Rafael Santandreu: "El costum de dormir vuit hores seguides no és natural"

Rafael Santandreu: "El costum de dormir vuit hores seguides no és natural"

Benet Galí, un dels capellans gironins que concelebrarà amb el Papa la missa de la Sagrada Família: "Podré dir que jo hi era"

Benet Galí, un dels capellans gironins que concelebrarà amb el Papa la missa de la Sagrada Família: "Podré dir que jo hi era"

Vídeo | Familiars i amics d'un jove que va morir a la platja de Sa Riera davant el jutjat de la Bisbal d'Empordà per denunciar "la inacció" de la jutgessa

Tracking Pixel Contents