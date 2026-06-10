El Senat aprova una moció de Junts per replantejar el nou sistema de control de factures
El senador gironí Joan Bagué defensa canvis en Verifactu per evitar sobrecostos a pimes i autònoms amb el futur model europeu de facturació electrònica
El Senat ha aprovat aquest dimecres una moció de Junts per Catalunya que insta el Govern espanyol a replantejar el desplegament de Verifactu, el nou sistema de control dels programes de facturació d’empreses i autònoms, per coordinar-lo amb el futur model europeu de facturació electrònica. La iniciativa ha estat defensada pel senador gironí Joan Bagué i reclama una transició ordenada que eviti sobrecostos, duplicitats i noves càrregues burocràtiques per a pimes i professionals.
Verifactu és el sistema que ha de regular els programes de facturació perquè les factures quedin registrades de manera segura, siguin traçables i no es puguin alterar fàcilment. Junts defensa que la lluita contra el frau fiscal i la modernització dels sistemes de facturació són necessàries, però alerta que la seva aplicació s’ha de fer amb planificació. La formació adverteix que, si no hi ha coordinació, les empreses i els autònoms es podrien veure obligats a adaptar-se ara a Verifactu i, d’aquí a pocs anys, haver de fer nous canvis tecnològics per complir amb el model europeu. Per aquest motiu, la moció reclama evitar que entrin en vigor sistemes de comunicació de dades duplicats o incompatibles a partir del 2030.
«Manca de previsió del govern espanyol»
Durant el debat, Bagué ha denunciat la «manca de previsió del govern espanyol» en una qüestió que considera estratègica per a la competitivitat. El senador ha advertit que les pimes i els autònoms «no poden carregar amb els costos de decisions que són un error, o senzillament un canvi normatiu constant». També ha recordat que a Catalunya hi ha més de 580.000 autònoms i més de 616.000 pimes, una realitat que, segons ha remarcat, obliga les administracions a actuar amb rigor i seguretat jurídica.
La moció aprovada demana al Govern espanyol que defineixi un full de ruta públic que integri la facturació electrònica obligatòria, Verifactu i el Sistema Immediat d’Informació en un únic model coherent amb els futurs requisits europeus. També aposta per convertir Verifactu, un cop adaptat, en la base del futur sistema únic de comunicació de factures, incorporant les factures rebudes i establint mecanismes d’acompanyament específics per a pimes i autònoms. Junts també reclama que els sistemes actuals siguin concebuts com a instruments transitoris orientats a convergir en un únic canal vinculat a la factura electrònica europea. A més, demana una coordinació efectiva amb les comunitats autònomes i una avaluació independent dels impactes econòmics, administratius i en matèria de protecció de dades abans d’ampliar qualsevol nova obligació.
Per a la formació, la transformació digital de l’administració tributària només serà efectiva si es duu a terme amb previsió, simplificació administrativa i respecte pel teixit productiu. En aquest sentit, Bagué ha defensat que les empreses necessiten estabilitat normativa i certeses per continuar invertint, creixent i generant activitat econòmica.
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