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Banyoles, Palamós i Girona encapçalen els municipis amb més símbols franquistes a les comarques gironines

A Catalunya encara hi ha més de 2.000 elements per retirar i la gran majoria són plaques d’habitatges

Retirada de símbols franquistes al Cementiri Vell de Girona.

Retirada de símbols franquistes al Cementiri Vell de Girona. / MARC MARTI FONT

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ACN

ACN

Girona

La simbologia franquista encara és present a les comarques gironines. Banyoles és el municipi amb més simbologia encara sense retirar de tot Catalunya, amb 194 elements comptabilitzats. A la demarcació, Palamós se situa en segon lloc amb 169 i Girona és a la tercera posició amb 118.

El gran gruix dels símbols franquistes que encara es mantenen a Catalunya són plaques d'habitatges, exhibides majoritàriament a les façanes dels edificis amb la icona del jou i les fletxes, la representació d'una casa i les sigles INV, en al·lusió a l'Instituto Nacional de la Vivienda. Aquesta tipologia representa el 78,2% dels símbols franquistes no retirats.

Cens de símbols franquistes a Catalunya no retirats

En el cas de la capital del Pla de l'Estany, pràcticament tots els símbols són plaques d'habitatge, a excepció d'una desena de rètols de carrers i un monòlit amb una creu esculpida al cementiri de Banyoles, que inicialment recordava els morts franquistes i després es va reinterpretar per recordar els morts de tots els bàndols.

Entre els símbols franquistes també s'hi troben làpides mortuòries, com ara a Sant Miquel de Campmajor, on hi ha una làpida que recorda un alemany mort a conseqüència del captiveri a la presó del Collell. A Garriguella també es troba una estela funerària en memòria d'un aviador de la legió Còndor.

A Catalunya encara hi ha 2.000 elements per retirar

Un total de 2.069 elements es mantenen encara visibles a tot Catalunya en monuments, retolacions de carrers, cementiris o plaques d'habitatges, entre d'altres. Per comarques, el Barcelonès (265) és la que més símbols franquistes manté, seguida del Baix Empordà (229), el Pla de l'Estany (197), el Baix Camp (192), el Vallès Occidental (187) i el Baix Llobregat (158).

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Tot i així, del total de 4.217 símbols franquistes registrats en els censos més actuals a tot Catalunya, més de 2.000 consten com a retirats. Així doncs actualment han desaparegut el 50,9% del total de símbols franquistes a Catalunya, pràcticament tots plaques d'habitatges.

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