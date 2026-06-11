Comencen les obres per transformar la nau del Pla de Ripoll en una residència d'avis i centre de dia
El projecte ha estat marcat per la polèmica d'una possible pèrdua de subvenció europea de 2,7 MEUR, que s'ha salvat
Mar Martí/ACN
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha posat aquest dijous la primera pedra de la reforma de l'antic edifici de la nau del Pla per convertir-la en una residència per a la gent gran i centre de dia. La primera fase del projecte se centra en la rehabilitació energètica de l'edifici, que es troba en estat ruïnós. La iniciativa ha estat envoltada de polèmica pel retard en l'adjudicació de les obres i la possible pèrdua d'una subvenció europea de 2,7 MEUR que s'ha pogut salvar 'in extremis'. L'edifici actual on es troba la residència d'avis, de set plantes, presenta moltes deficiències. Orriols ha destacat que el projecte permetrà donar resposta a la "llarga llista d'espera" i comptar amb un espai "molt més accessible i confortable".
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