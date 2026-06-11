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ERC proposa renovar el pati de la Llar d’Infants de Sant Joan de les Abadesses

Els republicans defensen una transformació global de l'espai i consideren prioritari substituir el paviment actual de cautxú

El Molí Petit és la Llar d'Infants de Sant Joan de les Abadesses

El Molí Petit és la Llar d'Infants de Sant Joan de les Abadesses / El Molí Petit

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DdG

Sant Joan de les Abadesses

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) insta al govern municipal de Sant Joan de les Abadesses a convertir el pati de la Llar d’Infants en un espai més verd, sostenible i adaptat a les noves necessitats educatives.

La proposta, presentada pels republicans durant el ple municipal del passat mes de maig, es basa en la idea que els espais educatius tenen un paper fonamental en el desenvolupament dels infants i han d'evolucionar al ritme dels nous models pedagògics i dels reptes ambientals actuals.

ERC considera prioritària la substitució del paviment de cautxú actual, ja desgastat i poc adequat a altes temperatures. Proposen estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i que afavoreixin entorns més naturals i saludables.

La iniciativa però va més enllà del canvi del paviment. Els republicans defensen una transformació global del pati per generar ombres naturals, vegetació autòctona, espais de joc lliure naturalitzats i jardins pedagògics. Per això volen renovar elements de joc, millorar l’accessibilitat i incorporar nou mobiliari.

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Des d'ERC consideren que els patis escolars han deixat de ser simples zones d'esbarjo per convertir-se en espais d'aprenentatge, convivència i descoberta. Per aquest motiu, insten el govern municipal a prioritzar aquesta actuació i a impulsar una modificació de crèdit per tal que el nou pati sigui una realitat al pròxim curs escolar.

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