Un home roba a punta de navalla en una botiga de Banyoles i s’endú diners i ordinadors del pavelló de Porqueres
Els Mossos han recuperat els quatre ordinadors sostrets, que estaven amagats en una bossa en un descampat proper a les instal·lacions esportives
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimecres 10 de juny a Banyoles un home de 45 anys amb antecedents policials com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació i d’un robatori amb força. Els fets van tenir lloc en una botiga de Banyoles i al pavelló esportiu de Porqueres.
El primer robatori es va produir cap a les sis de la tarda de l’1 de juny, quan un home va sostreure diverses peces de roba exposades a l’exterior d’un comerç de Banyoles. El responsable de l’establiment se’n va adonar i va sortir darrere seu fins que va aconseguir retenir-lo als voltants de la botiga.
Segons la policia, l’home va exhibir una navalla plegable per intimidar la víctima i va aconseguir fugir.
Al pavelló, al cap de dos dies
Dos dies després, la matinada del 3 de juny, el mateix home hauria accedit al pavelló de Porqueres escalant fins a una finestra que era oberta. Un cop dins, va remenar diverses dependències i va sostreure quatre ordinadors i diners en efectiu.
Durant el matí del mateix dia, una patrulla de seguretat ciutadana va localitzar els ordinadors sostrets amagats dins d’una bossa entre un canyissar, en un descampat proper a les instal·lacions esportives.
Arran de la investigació, els agents de la comissaria de Banyoles van identificar el presumpte autor dels dos robatoris. Finalment, el van detenir el dimecres al matí a Banyoles.
El detingut ha passat aquest dijous a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.
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