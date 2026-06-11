Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
fuga GironaPapa Montserratsubmarinista Cadaquésentrades Bad Bunnycrim BarcelonaMundial Futbol
instagramlinkedin

Un home roba a punta de navalla en una botiga de Banyoles i s’endú diners i ordinadors del pavelló de Porqueres

Els Mossos han recuperat els quatre ordinadors sostrets, que estaven amagats en una bossa en un descampat proper a les instal·lacions esportives

Unes manilles dels Mossos d'Esquadra.

Unes manilles dels Mossos d'Esquadra. / MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Banyoles

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimecres 10 de juny a Banyoles un home de 45 anys amb antecedents policials com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació i d’un robatori amb força. Els fets van tenir lloc en una botiga de Banyoles i al pavelló esportiu de Porqueres.

El primer robatori es va produir cap a les sis de la tarda de l’1 de juny, quan un home va sostreure diverses peces de roba exposades a l’exterior d’un comerç de Banyoles. El responsable de l’establiment se’n va adonar i va sortir darrere seu fins que va aconseguir retenir-lo als voltants de la botiga.

Segons la policia, l’home va exhibir una navalla plegable per intimidar la víctima i va aconseguir fugir.

Al pavelló, al cap de dos dies

Dos dies després, la matinada del 3 de juny, el mateix home hauria accedit al pavelló de Porqueres escalant fins a una finestra que era oberta. Un cop dins, va remenar diverses dependències i va sostreure quatre ordinadors i diners en efectiu.

Durant el matí del mateix dia, una patrulla de seguretat ciutadana va localitzar els ordinadors sostrets amagats dins d’una bossa entre un canyissar, en un descampat proper a les instal·lacions esportives.

Arran de la investigació, els agents de la comissaria de Banyoles van identificar el presumpte autor dels dos robatoris. Finalment, el van detenir el dimecres al matí a Banyoles.

Notícies relacionades

El detingut ha passat aquest dijous a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents