Sílvia Orriols anirà a les eleccions amb l’aval de les grans obres del mandat
Orriols va presentar l’inici de la primera fase de les actuacions de la nova residència d'avis del Pla de Ripoll
L’alcaldessa va plantejar-se una nova moció de confiança quan li van tombar el crèdit per executar les inversions
L’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols (Aliança Catalana) va arribar exultant a la presentació de l’inici de la primera fase de les obres de la nova residència del Pla que es va fer dijous al migdia, afirmant que “no perdrem la subvenció més gran que ha rebut el poble en la seva història”. Aquesta és una de les principals acusacions que fins ara li havien fet els partits de l’oposició, cap dels quals no va acudir a la col·locació, una simbòlica primera pedra que ha de servir per a la construcció d’una residència geriàtrica que substituirà la que fins ara està funcionant al barri del Pla de Sant Pere. Més de 2,6 milions d’euros d’aquesta actuació són subvencionats, amb un pressupost inicial de 3.148.315. Ara tot just s’han iniciat les obres de rehabilitació energètica que han assumit conjuntament una Unió Temporal d’Empreses (UTE), per tal de tirar-les endavant. A peu d’obra, ja es veien els efectes de l’activitat industrial que ha començat amb la retirada de la coberta.
La nova residència és l’actuació més ambiciosa d’aquest primer mandat d’Orriols, que ha patit amb una negativa a l’hora d’aprovar els primers pressupostos, haver de plantejar una moció de confiança per tirar endavant els segons, i l’aprovació dels tercers gràcies a l’abstenció dels dos regidors socialistes que van ser fulminats posteriorment per l’aparell del partit. A més d’aquesta obra que tot just podrà completar la primera fase abans de les municipals de 2027, Aliança Catalana comptarà amb l’aval de la nova comissaria de la Policia Local, que ja està pràcticament completada a l’edifici de La Torre, però on encara falta la instal·lació d’un vidre blindat i l’adequació de l’entorn, així com amb la rehabilitació de la Sala Eudald Graells, que fa dos anys i mig que està tancada per deficiències estructurals. A principis de l’any vinent el govern d’Orriols espera poder estrenar aquests dos equipaments, que li serviran per reforçar la seva candidatura a la reelecció.
Una segona moció de confiança no presentada
La negativa de tots els grups de l’oposició excepte els independents de Som-hi, a l’hora de tirar endavant el crèdit per a executar les actuacions previstes en les inversions dels pressupostos vigents, van fer valorar a l’alcaldessa de Ripoll la possibilitat de presentar una nova moció de confiança. Finalment, no va tirar-la endavant perquè en cas d’haver-la guanyat no hauria servit perquè automàticament s’aprovés el crèdit, tal com sí que passa en el cas del pressupost. En canvi, la mateixa Orriols afirma que “estem cercant les fórmules per tal de complir amb el màxim nombre d’inversions a les quals ens vam comprometre”. La idea d’Aliança és signar un crèdit de menor quantitat a través d’un decret d’alcaldia, o bé utilitzar part del romanent per executar obres com la de la teulada del pavelló municipal, asfaltatge de carrers o ajudes a la pagesia.
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