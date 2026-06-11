El Trueta i el Santa Caterina fan proves gratuïtes per detectar precoçment el fetge gras
Els hospitals gironins han fet 143 elastografies hepàtiques i els centres en fan una valoració positiva
Els hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt han fet aquest dijous al matí proves gratuïtes per detectar precoçment el fetge gras, una malaltia hepàtica que en els darrers anys ha anat a l’alça vinculada als mals hàbits alimentaris, el sedentarisme i l’augment de l’obesitat. La iniciativa, oberta a tota la ciutadania, s’ha organitzat coincidint amb el Dia Mundial del Fetge Gras i s’ha dut a terme als vestíbuls dels dos centres.
Durant la matinal, professionals de medicina i infermeria dels serveis de Digestologia han realitzat elastografies hepàtiques, una prova de diagnòstic per la imatge similar a una ecografia que es fa amb un aparell anomenat FibroScan. Aquesta tècnica permet valorar l’elasticitat o rigidesa del fetge i pot ajudar a detectar patologies hepàtiques, entre les quals el fetge gras. En total, s'han fet 143 proves entre els dos centres, repartides de forma equitativa.
La jornada ha tingut també un vessant divulgatiu, amb informació a la ciutadania sobre la importància de tenir cura de la salut hepàtica. Els professionals han insistit en el paper de la prevenció, la detecció precoç i els hàbits saludables, com seguir una dieta equilibrada, limitar el consum d’alcohol i practicar activitat física de manera regular.
La iniciativa arriba després que el Servei de Digestologia del Trueta i Santa Caterina atengués durant el 2025 un total de 260 primeres visites per fetge gras derivades des dels centres d’atenció primària. La majoria dels pacients arribaven encara en una fase inicial de la malaltia: 243 persones, el 93% del total, presentaven fetge gras sense signes registrats de fibrosi ni cirrosi. En canvi, 17 pacients, el 7%, ja tenien fetge gras associat a cirrosi, un estadi més avançat i amb més impacte sobre la salut hepàtica.
Els especialistes remarquen que aquestes dades evidencien la importància de detectar la malaltia a temps, ja que bona part dels casos que arriben a l’atenció hospitalària encara es troben en un moment en què es pot intervenir per frenar-ne l’evolució. El fetge gras sovint no dona símptomes en les fases inicials i es pot detectar de manera casual en analítiques o proves d’imatge. En alguns pacients, però, pot progressar i provocar inflamació i cicatrius al fetge, conegudes com a fibrosi, que amb els anys poden evolucionar cap a estadis més greus, com la cirrosi.
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