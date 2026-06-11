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La Vall de Núria arrenca la temporada d'estiu amb l'estrena un nou mirador amb vistes al llac

Es tracta d'una plataforma de 2 metres d'ample i 34 de llarg

El nou mirador de Vall de Núria.

El nou mirador de Vall de Núria. / FGC

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ACN

ACN

Vall de Núria, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ha inaugurat aquest dijous el nou Mirador del Llac, situat a la meitat del Camí de les Creus i al costat de l'observatori d'ocells. El mirador té 2,1 metres d'ample i 34 de llarg i disposa d'una plataforma contínua, amb una barana exterior i interior, i un paviment d'entramat metàl·lic per generar una "sensació de buit". L'obra s'ha fet "seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística", asseguren fonts d'FGC. El temps aproximat a peu des del Santuari de la Vall de Núria fins al nou mirador és de deu minuts. D'altra banda, Vall de Núria estrena el nou Passaport Turistren, una proposta que agrupa i premia l'ús dels transports turístics i trens històrics d'FGC.

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