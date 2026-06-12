Carme López assumeix la presidència del Col·legi de Metges de Girona amb l’objectiu de donar continuïtat als projectes oberts
Encapçala una junta que vol mantenir les línies de treball impulsades els darrers anys i afrontar els reptes de la professió mèdica
Carme López Núñez inicia una nova etapa al capdavant del Col·legi Oficial de Metges de Girona amb la voluntat de donar continuïtat als projectes impulsats els darrers anys i mantenir el col·legi com un espai proper als professionals. La nova presidenta assumeix el càrrec amb l’objectiu de reforçar l’acompanyament als metges gironins, defensar l’exercici professional i donar resposta als reptes que afronta el col·lectiu.
La nova Junta de Govern mantindrà les principals línies d’actuació dels darrers mandats, amb la voluntat de fer avançar els projectes iniciats i reforçar el paper del Col·legi com a institució útil per a la professió mèdica i per a la societat gironina.
Un dels eixos centrals serà continuar amb la defensa del futur Campus de Salut de Girona a través de l’Observatori creat el 2022. El COMG mantindrà el seguiment del projecte, el compliment dels compromisos adquirits i els terminis previstos.
Així mateix, la nova Junta donarà continuïtat al procés de modernització del COMG amb especial atenció a reforçar els canals digitals de relació amb els col·legiats. La Junta també vol continuar treballant per ampliar i posar en valor el patrimoni col·legial i reforçar els serveis que el Col·legi ofereix als professionals.
“La Junta que m’ha precedit ha fet molta feina. Ara vull situar-me, continuar aquesta tasca i aportar valor en tot el que puguem als metges i metgesses i al conjunt de la ciutadania”, ha afirmat la Dra. López.
La nova Junta agafa com a pròpia la funció del Col·legi, la de defensar la professió i contribuir a millorar la salut de la ciutadania a partir de donar continuïtat a les 4 línies estratègiques establertes: prestigiar la figura del metge, representar el col·lectiu, servir el col·legiat i donar suport a projectes.
Reptes de la professió
La nova Junta vol seguir contribuint activament als principals reptes de la professió: la manca de professionals en algunes especialitats, el relleu generacional, les noves necessitats de conciliació, l’accés als estudis de medicina i l’homologació i acreditació dels metges formats fora del sistema sanitari català.
El COMG defensa un marc de negociació propi per als professionals mèdics, mecanismes que garanteixin la qualitat assistencial i l’impuls de la formació continuada, l’acreditació professional i la integració de la innovació i la intel·ligència artificial en la pràctica clínica.
La defensa del català continuarà sent, també, una línia de treball del nou mandat, com a part d’una atenció de qualitat i del dret dels pacients a ser atesos en la seva llengua.
La nova presidenta encapçala una junta que combina continuïtat i renovació. Josep Vilaplana, que fins ara havia estat al capdavant del COMG, continuarà vinculat a l’equip de govern com a vicepresident. La resta de la junta està formada per Maria Teresa Albiol com a secretària, Carme Busquets com a vicesecretària i Pau Vilardell com a tresorer.
Les vocalies les ocuparan Àngels Gispert, Arnau Vila, Susanna Vargas, Anna Costa Garcia-Cascon i Teresa Mir. Com a suplents hi figuren Josep Gil, Rafael Fuentes i Ramon Masvidal. La candidatura de López va ser proclamada electa després de presentar-se com a única llista al procés electoral del col·legi, de manera que no va ser necessari celebrar votacions.
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