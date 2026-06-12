Els Mossos investiguen dotze tallers il·legals a les comarques gironines i avisen de la perillositat mediambiental
A banda de l'abocament de residus també preocupen les condicions laborals i el risc per als treballadors
Els Mossos d'Esquadra investiguen una dotzena de tallers il·legals a les comarques gironines. Es tracta de negocis fraudulents que passen inadvertits perquè, o bé es troben en zones aïllades o bé en naus que tenen una persiana que tanquen quan estan en funcionament. Des del cos alerten que aquests tallers no compleixen les normatives mediambientals com la separació de residus i que això pot generar un problema important a l'entorn. A banda, els Mossos adverteixen dels riscos que corren els mateixos treballadors, per les condicions laborals i la falta de prevenció que tenen. A tot això, la policia assenyala que aquests negocis solen anar associats a altres delictes paral·lels, com el frau elèctric.
Els tallers il·legals que hi ha a les comarques gironines continuen sent una pedra a la sabata per a Corve, la patronal del sector a la demarcació. Actualment, els Mossos investiguen dotze negocis d'aquest tipus que treballen fraudulentament "amb el perjudici econòmic i mediambiental que generen". El problema és que costa detectar-los, ja que passen desapercebuts perquè no s'anuncien i el boca a boca és qui els hi porta els clients.
La Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de Girona, però, hi està a sobre i, periòdicament, aixeca actes si veu que els tallers segueixen funcionant. Un cas es troba en una masia aïllada entre la Selva i el Gironès. Amagats darrere d'una casa pairal, tres homes treballen sense descans per posar a punt diversos cotxes. Ho fan sense cap sistema de selecció i recollida de residus i tampoc sense les mesures de seguretat necessàries.
Això fa que líquids de frens i olis es vessin al terra i contaminin l'entorn i que els treballadors s'arrisquin a fer-se mal. A més, en aquest cas, un dels empleats crema plàstics i altres elements en una foguera en una cantonada amb el perill que suposa. Els Mossos, però, intenten fer el seguiment dels residus que generen i que acaben en diferents llocs, com poden ser abocaments incontrolats en altres espais naturals o en contenidors, sense cap mena de control i supervisió.
Totes aquestes irregularitats les recullen els Mossos de la URMA i ho comuniquen a l'Ajuntament de torn, que és el responsable de sancionar i tancar el negoci, si bé a vegades costa temps que passi i els negocis segueixen funcionant de manera irregular.
Delictes associats
El cap de la URMA a Girona, el caporal Antoni Martín , explica que habitualment es troben que aquesta activitat il·legal va associada a altres delictes com el frau de llum, com a més habitual, si bé també s'han trobat que els operaris modificaven un fals fons d'un cotxe per, presumptament, amagar droga. A més, els Mossos solen trobar persones que estan en situació administrativa irregular i han de donar compte d'això a la Policia Nacional, que és qui té les competències en immigració.
"Nosaltres identifiquem les persones, comprovem l'activitat i els residus que generes i el destí dels residus i les condicions de treball en les que estan els empleats i ho comuniquem a l'Ajuntament corresponent o a Treball o al departament que correspongui", explica.
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