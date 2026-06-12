Els passatgers a l'aeroport de Girona cauen un 12,2% al maig en el segon més consecutiu de davallada d'usuaris
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L'aeroport de Girona ha tancat el mes de maig amb 220.379 passatgers, que suposa un 12,2% menys dels que hi havia el mateix mes de l'any passat. Aquesta és la segona mensualitat consecutiva que la terminal gironina registra una davallada en nombre d'usuaris (a l'abril es va registrar una caiguda del 15%). De moment, en els cinc primers mesos de l'any ja hi ha 535.042 persones que han trepitjat la terminal gironina. Per contra, entre el gener i el maig s'han fet 10.230 operacions, que suposa un 9,6% més de les que hi va haver el mateix període del 2025. El nombre de vols comercials de l'últim mes ha arribat als 3.014 i això implica un creixement del 5,4% respecta al maig del 2025.
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