El maltractament a persones grans creix a Girona: la teleassistència detecta un 43% més de casos en un any
Gairebé nou de cada deu víctimes són dones i la gran majoria dels agressors formen part de l’entorn familiar més proper
La teleassistència de Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona, ha identificat 43 noves situacions amb indicadors suficients de maltractament a persones grans entre maig de 2025 i maig de 2026. La xifra suposa un increment del 43% respecte al període anterior, de juny de 2024 a maig de 2025, quan se’n van detectar 30. En total, el protocol de detecció i prevenció del Servei de Teleassistència de l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona va estudiar 48 possibles nous episodis durant el darrer exercici.
Les dades, però, fan referència només a les 15.367 persones usuàries del servei i no al conjunt de la població de més de 65 anys de les comarques gironines. Tot i això, Dipsalut remarca que el protocol, en funcionament des del 2019, s’ha consolidat com una eina de detecció i prevenció d’una violència sovint amagada i vinculada, en la majoria de situacions, a l’àmbit familiar.
El perfil de les víctimes es manté molt feminitzat. Segons les dades del darrer any, el 89,6% de les persones grans que pateixen aquestes situacions són dones, un percentatge lleugerament superior al del període anterior, quan representaven el 88%. Pel que fa a les persones maltractadores, el 81,6% són homes, davant del 83,3% registrat l’any anterior.
La gran majoria dels agressors formen part de l’entorn familiar més proper. En concret, el 96,5% tenen un vincle directe amb la víctima. El perfil més habitual és el de fills o filles, que representen el 50,6% dels casos, seguit de la parella, amb el 37,9%. A més distància hi apareixen els nets i netes, amb el 5,7%, i els germans, amb l’1,1%.
Des de l’activació del protocol, l’any 2019, i fins al 22 de maig de 2026, Dipsalut ha valorat 303 possibles situacions de maltractament a través del Servei de Teleassistència. D’aquestes, 213 han presentat indicadors suficients per activar el protocol.
Pel que fa a l’edat de les víctimes, el 44,8% de les persones agredides durant el darrer any tenien entre 70 i 79 anys, mentre que el 29,9% superaven els vuitanta. La resta de situacions valorades corresponien a persones de menys de setanta anys.
El protocol es basa en la prevenció, la detecció i la derivació als serveis socials. El Servei de Teleassistència fa el seguiment de les persones usuàries a través de trucades i visites domiciliàries, i també utilitza la tecnologia disponible per reforçar-ne la seguretat. Quan es detecten indicadors de risc, s’activa un pla d’actuació personalitzat.
Coincidint amb el Dia Mundial de Sensibilització sobre el Maltractament a les Persones Grans, Dipsalut ha editat un nou fulletó informatiu, que se suma a la guia i al díptic amb orientacions per prevenir aquestes situacions publicats l’any passat. Aquests materials recullen els diferents tipus de maltractament, expliquen com actuar davant d’una sospita i ofereixen recomanacions perquè les persones grans se sentin valorades i protegides.
L’organisme també destaca la tasca de sensibilització i formació adreçada als professionals de l’àmbit social. Des del 2020, el programa de formació de Dipsalut inclou el curs de prevenció de maltractaments a les persones grans, pensat sobretot per a personal tècnic dels serveis socials. El treball es complementa amb espais de coordinació al territori, com la Comissió de Drets i Bon Tracte de les comarques gironines.
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