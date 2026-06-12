Oncolliga dona prop de 10.000 euros a l’Hospital d’Olot per millorar l’atenció als pacients amb càncer
La inversió es destinarà a comprar un ecògraf i material per a les habitacions, com un llit per a tractaments llargs i un sofà llit per als acompanyants
La Fundació Oncolliga Girona ha fet una donació de 9.761 euros a l’Hospital d’Olot per adquirir nou material destinat a millorar l’atenció i el confort dels pacients oncològics i dels seus familiars. L’aportació prové dels diners recaptats en l’última edició de l’Oncotrail, la cursa solidària organitzada per l’entitat.
Amb aquests fons, l’hospital ha comprat un ecògraf portàtil, un llit i un sofà llit de tres places. El nou ecògraf permetrà als professionals manejar, mitjançant ecografia, els catèters dels pacients oncològics que s’han de sotmetre a tractaments de quimioteràpia.
El llit s’ha instal·lat a l’Hospital de Dia Oncològic i està pensat per als pacients que han de seguir tractaments de llarga durada. La majoria d’aquestes teràpies s’administren habitualment en butaques ubicades als diferents boxs de la unitat, de manera que la incorporació del nou equipament suposa una millora per al confort dels malalts.
“Disposar d’un llit a l’Hospital de Dia Oncològic ens permet oferir una atenció més personalitzada i millorar el confort dels pacients oncològics que han de seguir tractaments de llarga durada”, destaca Irene Roura, cap de la unitat d’Hospital de Dia Mèdic-Quirúrgic i Oncològic.
Pel que fa al sofà llit, s’ha destinat a les unitats d’hospitalització per millorar l’estada dels acompanyants de pacients oncològics. La presentació del nou material s’ha fet en un acte a l’Hospital de Dia Oncològic amb la participació de la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa; el director de l’Oncotrail, Lluís Comet; la directora mèdica de l’Hospital d’Olot, Belén Cochs; la directora infermera, Carme Pastor, i la cap d’unitat Irene Roura.
L’Oncotrail va celebrar l’octubre passat la seva dotzena edició. La prova, que es disputa per equips, consisteix a recórrer 100 quilòmetres per corriols de la Costa Brava i les Gavarres, amb sortida i arribada a Palafrugell. En l’última edició es van recaptar 430.000 euros, dels quals el 70% s’han destinat a donatius als diferents hospitals de la demarcació i a la investigació sobre el càncer. El 30% restant es destina al finançament dels serveis d’ajuda a persones amb càncer que ofereix Oncolliga.
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