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Els Bombers es retiren de la recerca del jove de la moto d'aigua en no trobar cap rastre en la inspecció aèria a Begur

La Guàrdia Civil segueix investigant els fets després de precintar les motos de l'empresa aquest divendres

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

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La moto d'aigua que portava el jove desaparegut a Roses i que han trobat a la platja de Pals. / ACN

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ACN

Els Bombers s'han retirat de la recerca del jove que dimecres es va perdre quan anava amb moto d'aigua amb altres persones a la badia de Roses. Després de rastrejar la zona propera a Begur durant més d'una hora aquest migdia, els efectius del cos s'han retirat i s'activaran en cas que calgui o es requereixi. De moment, els Mossos mantenen una unitat marítima a la zona treballant coordinadament amb Salvament Marítim i amb la Guàrdia Civil per intentar trobar el jove que fa ja tres dies que està desaparegut. D'altra banda, la Guàrdia Civil segueix investigant els fets, prenent declaracions a testimonis i altres persones així com a l'empresa propietària de les motos d'aigua, que van precintar aquest divendres.

Una mesura que es va prendre arran de comprovar que l'embarcació que portava el jove va arribar a la Platja de Pals, quilòmetres al sud d'on, presumptament, hauria caigut l'adolescent de 16 anys. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el noi va perdre en algun moment l'armilla i va caure al mar.

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