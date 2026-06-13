Els Bombers es retiren de la recerca del jove de la moto d'aigua en no trobar cap rastre en la inspecció aèria a Begur
La Guàrdia Civil segueix investigant els fets després de precintar les motos de l'empresa aquest divendres
ACN
Els Bombers s'han retirat de la recerca del jove que dimecres es va perdre quan anava amb moto d'aigua amb altres persones a la badia de Roses. Després de rastrejar la zona propera a Begur durant més d'una hora aquest migdia, els efectius del cos s'han retirat i s'activaran en cas que calgui o es requereixi. De moment, els Mossos mantenen una unitat marítima a la zona treballant coordinadament amb Salvament Marítim i amb la Guàrdia Civil per intentar trobar el jove que fa ja tres dies que està desaparegut. D'altra banda, la Guàrdia Civil segueix investigant els fets, prenent declaracions a testimonis i altres persones així com a l'empresa propietària de les motos d'aigua, que van precintar aquest divendres.
Una mesura que es va prendre arran de comprovar que l'embarcació que portava el jove va arribar a la Platja de Pals, quilòmetres al sud d'on, presumptament, hauria caigut l'adolescent de 16 anys. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el noi va perdre en algun moment l'armilla i va caure al mar.
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