Els mecànics gironins alerten dels tallers il·legals: «En surt perjudicat l’administració, el client i el sector»
La patronal de l’automoció denuncia que aquests negocis fan una «competència totalment deslleial» als tallers que compleixen les normatives mediambientals, laborals i fiscals
Els tallers il·legals són un problema que el sector de l’automoció denuncia des de fa anys. La patronal CORVE, que representa empreses de l’automoció i la nàutica a la demarcació de Girona, alerta que aquests negocis fraudulents generen una «competència totalment deslleial» i perjudiquen tant els tallers que treballen legalment com els clients i l’administració.
Actualment, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos investiga una dotzena de tallers il·legals a la demarcació, com ha informat l'ACN. Són negocis que sovint passen desapercebuts perquè no s’anuncien, funcionen en espais aïllats o en naus discretes i capten clients a través del boca-orella. Des de CORVE expliquen que aquesta realitat no és nova i que fa «15 o 20 anys» que treballen per denunciar-la quan en tenen coneixement.
El vicepresident de CORVE, Lluís Maria Blanch, explica que quan algun agremiat detecta un possible taller il·legal al seu municipi, l’entitat ho comunica als Mossos d’Esquadra, al Seprona, a la Guàrdia Civil i a l’ajuntament corresponent. «Són tallers que no compleixen cap normativa de medi ambient, ni laboral, ni de garanties», assenyala.
Segons Blanch, el greuge per als tallers regularitzats és evident perquè aquests negocis no assumeixen els mateixos costos ni obligacions. «No paguen res, no fan separació de residus, molts empleats a vegades no estan ni donats d’alta a la Seguretat Social, no tenen assegurança i tampoc la preparació tècnica per reparar vehicles», afirma.
"Creen una imatge molt dolenta"
La patronal també adverteix que aquests tallers generen una mala imatge per al conjunt del sector. «Crea una imatge molt dolenta», lamenta Blanch, que insisteix que els establiments agremiats compleixen les normatives mediambientals, laborals i fiscals vigents. A més, recorda que en un taller il·legal el client queda desprotegit perquè sovint no rep cap factura ni documentació que li permeti reclamar.
De fet, CORVE assegura que els han arribat casos de clients que han tingut problemes després d’haver portat el vehicle a un d’aquests negocis i que, en demanar-los la factura, no en disposaven. «No els donen cap tipus de factura ni documentació perquè no ho poden fer, perquè són tallers il·legals», remarca Blanch. Això, afegeix, implica també frau fiscal, laboral i mediambiental.
Els Mossos també han advertit que aquests tallers poden comportar riscos per l’entorn, ja que no fan una correcta gestió dels residus, com olis, líquids de frens o altres materials contaminants. També alerten de la manca de mesures de seguretat per als treballadors i de possibles delictes associats, com el frau elèctric.
CORVE admet que és difícil erradicar completament aquesta activitat perquè, quan un taller és investigat o clausurat, alguns responsables poden reaparèixer en un altre punt menys visible. Tot i això, Blanch defensa que la col·laboració entre el sector i les administracions ajuda a frenar-ne l’expansió. «Qui en surt perjudicat és l’administració, el client i els tallers que complim la normativa», conclou.
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