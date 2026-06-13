Protesta a Girona contra els macroprojectes energètics que «amenacen» el territori
Les entitats ecologistes i pageses denuncien un model energètic que afavoreix grans infraestructures amb impacte paisatgístic i sobre la biodiversitat
Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dissabte al migdia davant la seu de la Generalitat a Girona per protestar contra els macroprojectes energètics previstos al territori, com el PLEMCAT, la plataforma d’assaig d’eòlica marina al golf de Roses, i el PLATER, el pla de la Generalitat per ordenar el desplegament de l’energia eòlica terrestre i fotovoltaica a Catalunya. Les entitats denuncien que aquest model pot afavorir grans infraestructures amb impacte sobre el paisatge, la biodiversitat i el sòl agrícola. Entre els projectes que rebutgen hi ha el PLEMCAT i també la planta fotovoltaica Júlia, prevista entre Cornellà del Terri, Vilademuls, Sant Jordi Desvalls i Cervià de Ter.
El portaveu de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, ha explicat que es manifestaven per dues raons. La primera, per «defensar el territori, el mar, el sòl agrícola i la biodiversitat». D'altra banda, també volien «denunciar una nova onada especulativa que pateix Catalunya, que es diu transició energètica». Ell i les altres entitats adherides a la concentració, entre les quals hi havia Empordà Dempeus, Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, reclamen una transició energètica justa, planificada i participada per la ciutadania. Al mateix temps, denuncien un model basat en grans infraestructures que, segons sostenen, comporta impactes sobre el paisatge, la biodiversitat i les activitats que donen vida al territori.
En tot cas, les entitats expliquen que no estan en contra de les energies renovables, però sí dels projectes que es fan «sense escoltar al territori». Remarquen, a més, que no és cosa del govern actual, sinó que els projectes de mandats anteriors. Per això, asseguren que continuaran mobilitzant-se i fent les accions que calgui. Entre d’altres, presentaran al·legacions «perquè no s’adjudiquin» els projectes.
Acció performativa
La mobilització, sota el lema «Renovables sí, però així no», no s'ha basat únicament en els parlaments. Abans s'ha dut a terme una acció performativa en què un dels participants parodiava un «emprenedor ric» que volia tirar endavant un d'aquests projectes que les entitats rebutgen. També hi havia un molí de vent construït pels mateixos manifestants i dos tractors.
Els concentrats han penjat plaques solars a la façana de l'edifici de la Generalitat com a senyal de protesta, acompanyades de diversos cartells, un dels quals amb el lema de la concentració: «Renovables sí, però així no». L'acte ha acabat amb un vermut.
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