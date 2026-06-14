Oriol Junqueras: «Hem de defensar Catalunya d’aquells que li volen mal, com Aliança Catalana»
El president d'ERC defensa les crítiques del candidat de Girona Marc Puigtió a un govern municipal del que ERC forma part
Alerta d’algunes debilitats de l’economia gironina, com l'escassa productivitat d'algunes activitats
En la conferència que aquesta setmana ha pronunciat a Girona ha defensat la necessitat d’aliances àmplies. En un moment en què la societat i la política estan molt polaritzades, és possible teixir aquestes complicitats?
Els reptes als quals ens enfrontem com a societat occidental són tan immensos que cal fer l’esforç de buscar aquests consensos. En la política és necessari i imprescindible, i tenim l’obligació d’intentar-ho. Però necessitem grans acords que impliquin tota la societat: el món del treball, dels sindicats, de l’empresa, de la cultura, de l’educació, de l’esport, de les entitats del tercer sector, de la salut, etc.
Més enllà de reptes comuns al conjunt del país i de la societat occidental, quins creu que són els reptes de la societat gironina?
Per exemple, que el PIB per càpita de les comarques gironines és més baix que la mitjana de Catalunya, cosa que històricament no havia passat. Estem davant d’una situació que és nova i que mereix que hi intervinguem. Necessitem una Girona amb més capacitat de generar valor afegit, millors salaris i prosperitat.
I quina seria la seva recepta?
Sectors industrials com el químic o el farmacèutic aporten riquesa i molt valor afegit. En alguns àmbits el pes de la indústria és superior a la mitjana catalana, però és una indústria de molt poc valor afegit. I, per tant, aquí s’ha de fer una reflexió. El mateix es pot dir en l’àmbit del turisme, que hem d’aconseguir que tingui un valor afegit més alt i que generi activitat durant més mesos.
Moltes de les coses que diu apareixen al recentment publicat Informe Fènix, en què alguns economistes qüestionen el model de creixement de l’economia gironina i catalana. Coincideix amb les conclusions d’aquests economistes?
Celebrem coincidir amb molta gent i coincidim en molts aspectes de l’informe. I justament perquè tenim la confiança que som molts els qui coincidim en el diagnòstic, creiem que és possible construir aquests grans acords que, insisteixo, no només interpel·len els partits polítics, sinó el conjunt de la societat. És veritat que a vegades ens sentim molt sols en aquest intent de buscar acords, però no per això deixarem d’intentar-ho
A Girona hi ha un govern tripartit inèdit a Catalunya, amb presència de la CUP, Junts i Esquerra, tot i que sembla que en les últimes setmanes hi ha una important crisi de confiança entre les formacions. En línia amb la voluntat de consensos que expressa, creu que és una fórmula replicable a altres municipis catalans?
Si l’aritmètica ho permet, segur que sí. Des d’ERC estem oberts a intentar entendre’ns amb tothom que vulgui aportar coses positives al nostre país, als nostres pobles i a les nostres ciutats.
I què pensa que el seu cap de llista a les properes municipals a Girona, Marc Puigtió, faci crítiques a un govern del qual ERC forma part?
Em sembla molt positiu que intenti aportar elements de millora en positiu. És evident que Esquerra Republicana assumeix responsabilitats en el govern actual i que ho fa molt bé, però al mateix temps segur que hi ha coses que es poden fer millor i, per tant, està bé que qui pugui aportar idees també ho faci.
I no creu que el ciutadà pot interpretar que ERC no sap si és govern o oposició?
El que estaria bé que el ciutadà interpretés, i aquesta és la nostra feina, és que ERC intenta ser el més útil possible des de tots els àmbits. Intenta ser-ho des del govern de la ciutat i, al mateix temps, aportant idees des de la nova candidatura que hi ha a l’alcaldia de Girona.
El procés d’elecció de Marc Puigtió com a alcaldable va provocar ferides importants a la secció local. S’han reconduït les diferències?
El que és rellevant és la societat, la ciutadania. I estic convençut que tothom farà tot el possible per donar la millor alternativa en aquesta ciutat.
Totes les enquestes mostren un ascens de l’extrema dreta, especialment d’Aliança Catalana, que en molts discursos s’erigeix com l’única formació que defensa la pàtria catalana...
És incompatible amb la pàtria aplaudir Donald Trump, que pren decisions contra els nostres pagesos, la nostra indústria i els seus treballadors. No els pot apel·lar a la defensa de la pàtria i alhora aplaudir la desaparició del sistema de pensions. La nostra feina és denunciar les marques blanques de Donald Trump i de poders estrangers que volen mal al nostre país i que constantment estan prenent decisions en contra del nostre país i de la seva gent. Una part de la nostra feina és defensar Catalunya d’aquells que li volen mal.
Han pactat els Pressupostos de la Generalitat, però hi ha compromisos que depenen de Madrid. Què passarà si el govern espanyol no rema en la mateixa direcció?
Són uns bons pressupostos perquè aporten molts milions d’euros addicionals a resoldre problemes que són importants. L’acord ens permet millorar la vida de la gent i seria incomprensible que, tenint aquesta opció, no ho aprofitéssim. Al mateix temps, intentem aprofitar l’aprovació dels pressupostos per aconseguir també acords extrapressupostaris que són molt positius per a Catalunya. I farem tot el possible perquè es compleixi tot.
Esquerra ha estat clau per sostenir el govern de Pedro Sánchez. Ara l’executiu viu un moment delicat per tots els casos de corrupció que s’estan investigant. On poseu la línia vermella? En una imputació, en una condemna?
El millor és que a l’Estat espanyol PP i Vox no governin, i nosaltres seguirem fent el possible perquè no arribin al poder. I si algun dia governen, doncs farem tot el possible per defensar-nos d’un govern que tots sabem que anirà en contra de Catalunya. Mentrestant, intentarem aconseguir que el PSOE faci alguna cosa profitosa per a Catalunya, que no li surt de natural.
I no li preocupa la corrupció?
Farem tot el possible per combatre la corrupció a tot arreu. Però al mateix temps som molt escèptics amb determinades acusacions, perquè hem constatat massa vegades que aquestes acusacions acaben demostrant-se falses. Ho hem vist amb Xavier Trias, amb Sandro Rosell, jo mateix ho he patit... Per què hauríem de fer confiança cega a iniciatives que massa vegades s’han utilitzat només amb finalitats polítiques?
Entén que hi hagi militants d’ERC preocupats per la iniciativa de Gabriel Rufián de crear un front ampli d’esquerres a Espanya, en el sentit que entenen que pot diluir ERC dins d’una esquerra espanyola que no sempre té l’agenda catalana com a prioritat?
Això és impossible, perquè ERC es presentarà amb les seves sigles a Catalunya i ho farà amb la mateixa voluntat que ha fet sempre d’intentar construir un projecte independentista, progressista i útil per al país.
Rufián serà el candidat d’ERC a les eleccions generals?
Això ho decidirà la militància d’ERC, però és evident que em sembla que és un candidat excel·lent. De fet, ja molts partits polítics el voldrien, no? Això demostra que és bo i segur que la militància d’Esquerra prendrà les millors decisions possibles en cada moment
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