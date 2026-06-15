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Banyoles acull una quinzena de conferències sobre ramaderia d’època romana

El Museu Darder acollirà el 18 i 19 de juny les jornades Fundus, que arriben a la 13a edició

Vila Romana de Vilauba

Vila Romana de Vilauba / Turisme Banyoles

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Redacció

Redacció

Banyoles

Banyoles celebrarà el 18 i 19 de juny la 13a edició de Fundus, les jornades sobre el món rural d’època romana que posarà la mirada en la ramaderia i comptarà amb una quinzena de conferències.

Aquestes jornades, organitzades pel Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) i la Universitat de Girona, pretenen ser un lloc de trobada per compartir i debatre les darreres aportacions de l’arqueologia en el camp de la ramaderia, posant-les en relació amb la visió clàssica.

En aquesta línia durant els dos dies es posarà la mirada en aspectes com la cria, la transhumància, l’alimentació, la cura, la comercialització i els usos econòmics dels animals, especialment de grups grans i mitjans, sense excloure la ramaderia domèstica menor o de corral.

Un dels dos directors de Fundus, Joan Frigola, ha remarcat que “al voltant de la ramaderia val a dir que, en contra del que es pugui pensar, no en sabem gaire cosa, a nivell arqueològic. De fet, la majoria d’informació que tenim sobre la ramaderia antiga segueix essent encara dels antics agrònoms llatins”.

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A l’edició d’aquest any hi participaran investigadors catalans, però també de França i d’Itàlia. Es presentaran estudis fets a Vilauba, però també investigacions a jaciments d’Egipte i Grècia.

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