Banyoles acull una quinzena de conferències sobre ramaderia d’època romana
El Museu Darder acollirà el 18 i 19 de juny les jornades Fundus, que arriben a la 13a edició
Banyoles celebrarà el 18 i 19 de juny la 13a edició de Fundus, les jornades sobre el món rural d’època romana que posarà la mirada en la ramaderia i comptarà amb una quinzena de conferències.
Aquestes jornades, organitzades pel Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) i la Universitat de Girona, pretenen ser un lloc de trobada per compartir i debatre les darreres aportacions de l’arqueologia en el camp de la ramaderia, posant-les en relació amb la visió clàssica.
En aquesta línia durant els dos dies es posarà la mirada en aspectes com la cria, la transhumància, l’alimentació, la cura, la comercialització i els usos econòmics dels animals, especialment de grups grans i mitjans, sense excloure la ramaderia domèstica menor o de corral.
Un dels dos directors de Fundus, Joan Frigola, ha remarcat que “al voltant de la ramaderia val a dir que, en contra del que es pugui pensar, no en sabem gaire cosa, a nivell arqueològic. De fet, la majoria d’informació que tenim sobre la ramaderia antiga segueix essent encara dels antics agrònoms llatins”.
A l’edició d’aquest any hi participaran investigadors catalans, però també de França i d’Itàlia. Es presentaran estudis fets a Vilauba, però també investigacions a jaciments d’Egipte i Grècia.
- La dona de vermell en els Planeta
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els cargols a la llauna amb secret de Can Barris
- Oriol Junqueras: «Hem de defensar Catalunya d’aquells que li volen mal, com Aliança Catalana»
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Un projecte de 500 milions d'euros vol crear a Blanes un gran parc de reciclatge industrial i fins a 600 llocs de treball
- La Festa Major de Palamós recupera les atraccions de fires que estaran a un nou emplaçament
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»