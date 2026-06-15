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Col·loquen el nou pont a la C-38 a Sant Pau de Segúries que millorarà el traçat i farà la via més segura

Les obres per condicionar la infraestructura s'allargaran fins l'octubre i els vehicles seguiran passant pel pont vell

Els operaris col·loquen el nou pont a sobre del riu Ter a la C-38 entre Sant Pau de Segúries i Camprodon.

Els operaris col·loquen el nou pont a sobre del riu Ter a la C-38 entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. / ACN

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ACN

ACN

Sant Pau de Segúries

Dues grues de grans dimensions han ajudat a col·locar aquest dilluns el nou pont que travessarà el riu Ter a la C-38, entre Sant Pau de Segúries i Camprodon, al Ripollès. Els treballs per instal·lar la nova infraestructura s'han realitzat en diferents fases, però aquesta última ha requerit el tall total de la carretera en ambdós sentits durant mitja hora. De fet, degut a les grans dimensions de l'estructura, s'ha requerit la retirada d'un fanal i també alguns senyals de trànsit. L'alcalde, Albert Coma, ha celebrat els avenços i ha destacat que el nou pont millorarà el traçat fent que la via sigui "més segura". Les obres per condicionar el nou pont s'allargaran fins a l'octubre i, fins llavors, els vehicles seguiran passant pel pont vell.

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Col·loquen el nou pont a la C-38 a Sant Pau de Segúries que millorarà el traçat i farà la via més segura

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