Detinguts a Blanes dos membres d’una banda per estafar més de 100.000 euros a una vintena d’empreses amb targetes de combustible clonades
La investigació arrenca en una benzinera de Vilamalla, però els mitjans de pagament també s’haurien utilitzat en altres punts de l’Estat i d’Europa
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 9 de juny a Blanes dos homes, de 28 i 44 anys, amb antecedents policials com a presumptes membres d’un grup criminal vinculat a una estafa de més de 100.000 euros amb targetes de combustible clonades. La policia els atribueix els delictes d’estafa continuada, falsificació i pertinença a grup criminal.
La investigació va començar arran de la denúncia del responsable d’una benzinera de Vilamalla, a l’Alt Empordà. L’establiment havia començat a rebre reclamacions de clients que negaven haver fet compres de combustible o de productes de la botiga, tot i que aquests càrrecs apareixien a les seves factures.
Segons la investigació, els pagaments fraudulents es feien en terminals d’autoservei amb cobrament automàtic, en qualsevol moment del dia i de la setmana. El fet que la benzinera no disposés de personal físic al punt de venda hauria facilitat aquesta operativa.
Les reclamacions van provocar un perjudici econòmic directe a l’empresa gestora de la benzinera. En alguns casos, l’empresa havia retornat o avançat els imports facturats per evitar perdre clients.
Més de 20 empreses afectades
La Unitat d’Investigació de la comissaria de Figueres va identificar una vintena d’empreses de transport de mercaderies afectades. Aquestes empreses havien denunciat la clonació de les dades de les seves targetes de pagament de combustible. Els imports fraudulents detectats oscil·laven, segons el cas, entre els 2.500 i els 10.000 euros.
Només a la benzinera de Vilamalla, l’import defraudat supera els 100.000 euros. Tot i això, els Mossos calculen que el perjudici econòmic total seria més elevat, ja que els mitjans de pagament clonats també s’haurien utilitzat en altres punts de l’Estat i en diversos països europeus.
La investigació també hauria permès acreditar un repartiment de funcions entre els membres del grup. La causa continua oberta i els Mossos d’Esquadra no descarten noves detencions.
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