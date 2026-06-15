Entra al visor i mira en temps real l’estat de les platges
El visor també dóna informació útil sobre quines platges estan vigilades, si hi ha onades, meduses, i inclou la predicció del temps i els serveis disponibles
La temporada d’estiu ja és aquí i les platges comencen a omplir-se. Des d’aquest dilluns torna a estar operatiu el visor de platges a interior.gencat.cat/estatplatges amb informació en temps real de l’estat de les platges i el color de les banderes.
El visor també dóna informació útil sobre quines platges estan vigilades, si hi ha onades, meduses, i inclou la predicció del temps i els serveis disponibles (aparcament, dutxes, banys o restaurants). L’eina inclou unes 300 platges de tot Catalunya, i si ens fixem en les de la Costa Brava es recullen unes 120 platges principals al litoral gironí. Pots consultar el visor aquí.
Protecció Civil també ha anunciat que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) es reforça amb més personal i la col·laboració del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A partir d’aquest dilluns i fins el 15 de setembre, el CECAT farà seguiment de les incidències i la seva evolució de manera coordinada amb els municipis que gestionen la seguretat a les platges i amb el SEM. Per fer-ho, s’han incorporat dues persones de reforç que vetllaran exclusivament per la seguretat al litoral català.
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