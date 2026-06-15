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Entra al visor i mira en temps real l’estat de les platges

El visor també dóna informació útil sobre quines platges estan vigilades, si hi ha onades, meduses, i inclou la predicció del temps i els serveis disponibles

El visor de platges torna a estar operatiu.

El visor de platges torna a estar operatiu. / Protecció Civil

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Redacció

Redacció

Girona

La temporada d’estiu ja és aquí i les platges comencen a omplir-se. Des d’aquest dilluns torna a estar operatiu el visor de platges a interior.gencat.cat/estatplatges amb informació en temps real de l’estat de les platges i el color de les banderes.

El visor també dóna informació útil sobre quines platges estan vigilades, si hi ha onades, meduses, i inclou la predicció del temps i els serveis disponibles (aparcament, dutxes, banys o restaurants). L’eina inclou unes 300 platges de tot Catalunya, i si ens fixem en les de la Costa Brava es recullen unes 120 platges principals al litoral gironí. Pots consultar el visor aquí.

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Protecció Civil també ha anunciat que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) es reforça amb més personal i la col·laboració del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A partir d’aquest dilluns i fins el 15 de setembre, el CECAT farà seguiment de les incidències i la seva evolució de manera coordinada amb els municipis que gestionen la seguretat a les platges i amb el SEM. Per fer-ho, s’han incorporat dues persones de reforç que vetllaran exclusivament per la seguretat al litoral català.

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Entra al visor i mira en temps real l’estat de les platges

Entra al visor i mira en temps real l’estat de les platges

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