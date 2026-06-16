Banyoles presenta les festes de barri d’aquest estiu
La primera serà la del barri de Sant Pere, que tindrà lloc el dies 26 i 27 de juny
L’Ajuntament de Banyoles ha presentat aquest dimarts les diferents festes de barri que es faran a la ciutat aquest estiu. Seran sis celebracions en total i es faran entre finals de juny i principis d’agost. La primera serà la del barri de Sant Pere i se celebrarà els dies 26 i 27 de juny. Entre les novetats hi ha una festa de l’escuma el dissabte i una tarda de jocs que organitza l’entitat Ei Gent.
El gran gruix de festes de barri però es concentra durant el mes de juliol quan tindran lloc les celebracions de Canaleta (3 de juliol), placeta del Teatre (10 i 11 de juliol), Can Puig (11 de juliol) i Mas Palau (16-19 de juliol). La del carrer Sant Martirià serà l’última i se celebrarà els dies 1 i 2 d’agost. La majoria de festes de barri tenen una proposta d’activitats similar, en què destaca el sopar popular i el ball posterior i una celebració que serveix per crear comunitat entre els veïns i veïnes de cada barri i el conjunt de la ciutadania.
Des de l'Ajuntament expliquen que la revifada d’aquestes festes s’explica en bona part per la implicació veïnal i el suport del consistori, que aporta anualment 8.500 euros del pressupost per fer possibles aquestes celebracions.
El primer tinent d’alcalde i regidor de Consells de barri, Jordi Congost, ha destacat que “les festes de barri porten una dinàmica molt consolidada a la ciutat, però cal reconèixer que en els últims anys, a més de sortir-ne de noves i recuperar-ne, també hi ha hagut una implicació de les diferents comissions que han permès regenerar aquestes festes en les que a més de participar-hi els propis veïns i veïnes, també ho fa la ciutadania en general”.
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