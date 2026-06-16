Els bombers voluntaris de Puigcerdà reforcen el parc de Llívia
La professionalització del servei a la capital comercal empeny molts voluntaris a unir-se al parc de l'enclavament, que ha passat de quatre a deu agents
Miquel Spa
El parc de Bombers Voluntaris de Llívia ha experimentat una ampliació sobtada de personal durant els darrers mesos i ha passat de disposar de quatre efectius a comptar-ne deu, és a dir un increment del 250%. Segons informa el Butlletí Municipal de Llívia, l'increment s'ha produït a partir del mes d'abril i encara podria créixer en les properes setmanes arran principalment del tancament del parc de bombers voluntaris de Puigcerdà, que ara és professional.
L'augment de la plantilla arriba en un moment clau per al servei, que fins fa poc funcionava amb una dotació considerada insuficient per garantir una resposta adequada davant les emergències. El cap del parc, Xavi Puig, explica a la publicació municipal que la situació havia arribat a ser delicada i que les noves incorporacions han permès recuperar la normalitat operativa.
Des de l'abril, el parc ha pogut atendre totes les actuacions per a les quals ha estat requerit, una circumstància que no sempre era possible amb la plantilla anterior. A més, tres aspirants que actualment estan en procés d'oposició al cos de Bombers han mostrat interès per ocupar les vacants existents a Llívia, fet que podria ampliar encara més el nombre d'efectius disponibles.
Segons detalla el Butlletí Municipal, les noves incorporacions provenen principalment del parc de la capital cerdana, després que aquest equipament deixés de funcionar amb personal voluntari i es convertís en un parc professional l'1 d'abril passat. La reorganització respon a una decisió de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, que ha optat per dotar la capital de la Cerdanya de bombers funcionaris per garantir uns temps de resposta homogenis en una àrea extensa i amb característiques territorials singulars.
El reforç de la plantilla consolida la viabilitat del servei a Llívia i permet afrontar amb més garanties les necessitats d'un municipi que, per la seva situació geogràfica, requereix una capacitat de resposta ràpida davant qualsevol emergència.
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