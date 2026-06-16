Detinguts quatre homes per sis robatoris en vehicles en aparcaments de l’Empordà
Els Mossos els atribueixen robatoris en pàrquings de dos restaurants, a Fontanilles i Santa Cristina d’Aro i d’un càmping a Sant Pere Pescador
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 13 de juny a la Bisbal d’Empordà quatre homes, d’entre 20 i 30 anys, com a presumptes autors de sis robatoris a l’interior de vehicles comesos en diferents aparcaments de l’Empordà. Dos dels quatre detinguts tenen antecedents per fets similars.
La investigació es va iniciar després que la policia tingués coneixement de quatre robatoris amb força en vehicles estacionats a l’aparcament d’un establiment de restauració de Fontanilles, el vespre del 12 de juny.
Arran dels primers indicis, els agents van identificar el vehicle amb què presumptament es desplaçaven els autors dels robatoris. L’endemà, cap a les cinc de la tarda, una patrulla que feia tasques de prevenció en aparcaments va localitzar el turisme sospitós circulant per Serra de Daró amb quatre homes a l’interior.
Els agents van aturar el vehicle i van identificar-ne els ocupants. Durant l’escorcoll, van trobar una gúbia, una vareta de ferro d’un metre amagada sota l’estora del maleter i un cablejat negre que constava com a sostret. Amb aquests indicis, els quatre homes van quedar detinguts com a presumptes autors dels robatoris de Fontanilles.
Els investigadors també els atribueixen dos robatoris més a l’interior de vehicles: un de comès el 9 de juny a l’aparcament d’un càmping de Sant Pere Pescador i un altre registrat el 12 de juny a l’aparcament d’un restaurant de Santa Cristina d’Aro. En total, la policia considera resolts sis robatoris en vehicles.
Segons els Mossos d’Esquadra, els autors utilitzaven sempre el mateix procediment: forçaven les portes davanteres dels vehicles amb una eina tipus gúbia -una eina tipus cisel- i introduïen una vareta per accionar la maneta interior i obrir la porta.
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