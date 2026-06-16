La Diputació de Girona demana una transició energètica justa i critica les mancances del PLATER
El ple del mes de juny ha aprovat una moció presentada per la CUP amb 22 vots a favor i 5 vots en contra
La Diputació de Girona ha aprovat en el ple del mes de juny una moció per a una transició energètica justa, on es prioritzi els espais antropitzats i alternatius com polígons industrials, teulades i antics peatges. La moció destaca que "la transició energètica és imprescindible, però ha de ser planificada, participativa i justa amb el territori". Per això, critica que el Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica (PLATER) presenta mancances de participació i dificulta la implicació dels municipis, especialment els petits.
La moció defensa prioritzar renovables en espais ja transformats i "reforçar la planificació i el lideratge públic per garantir equitat i retorn social, així com avançar cap a un model energètic públic". S’assenyala que la transició energètica ha de ser coherent amb altres objectius com l’eficiència energètica, la sobirania alimentària i el desenvolupament industrial i tecnològic.
D'aquesta manera, s'insta la Generalitat a suspendre temporalment la tramitació del PLATER tal com s'ha plantejat i a impulsar un procés reforçat de participació amb els diversos actors implicats (ajuntaments, entitats, pagesia, ciutadania i sector empresarial), per tal de fer-ne una reformulació consensuada el més aviat possible. També reclama que es comptabilitzi el total de producció i emmagatzematge d'energia renovable de cada territori, prioritzant el municipi i la comarca, per evitar-hi sobrecàrregues de projectes.
La moció ha estat aprovada amb 22 vots a favor (Govern: Junts i ERC, Independents de la Selva, Tots per l'Empordà i CUP Som Poble) i 5 en contra (PSC).
Impuls als ajuntaments per accedir al Pla de Barris
En el mateix ple, la Diputació també ha aprovat modificar les subvencions que ajuden els ajuntaments a preparar les candidatures per accedir al Pla de Barris i Viles. La mesura pretén facilitar l’accés dels municipis gironins als recursos per impulsar projectes de transformació urbana, social i ambiental.
Els socialistes han celebrat l'aprovació assegurant que aquest programa impulsat per la Generalitat de Catalunya és una eina clau per "reduir desigualtats territorials, millorar l’espai públic, rehabilitar equipaments i reforçar la cohesió social". El portaveu del grup, Maurici Jiménez, ha subratllat que el pla permetrà que tots els municipis, independentment de la seva mida, puguin presentar projectes de qualitat per accedir als fons de regeneració urbana.
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