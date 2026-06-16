El Govern dona el vistiplau a l'acord per consolidar l'Espai Català Transfronterer
El projecte dona continuïtat a l'Àrea Funcional EsCaT
El Govern ha aprovat aquest dimarts la subscripció de l'acord transfronterer que servirà per consolidar l'espai català format conjuntament amb el Departament dels Pirineus Orientals i la Diputació de Girona. Es tracta d'un organisme de cooperació institucional que permetrà tenir un model estable de governança transfronterera, enfortir la cohesió entre la Catalunya Sud i la Catalunya Nord i el sentiment de pertinença al territori. Aquest acord a tres bandes que avui ha signat el Govern dona continuïtat a l'Àrea Funcional EsCaT que s'integra en el Programa Interreg POCTEFA 2021-2027. Ara, s'intentarà millorar l'estructura de l'EsCaT a nivell jurídic i financer. El projecte compta amb una subvenció europea de 446.864 euros.
L'Àrea Funciona EsCaT que s'havia creat fins ara es convertirà en EsCaT_Gov, un afegitó que demostra la intenció de donar continuïtat al projecte però posant èmfasi en l'estabilitat de la governança transfronterera. Les tres institucions van formalitzar la creació de l'EsCaT el 2023. Fins ara, s'han aprovat dotze projectes en dues convocatòries de subvencions i fins el 17 de juliol es poden presentar propostes per a la tercera i última convocatòria. En conjunt, s'hauran donat 3,6 milions d'euros per impulsar iniciatives que tinguin un impacte en les comarques gironines i el Departament dels Pirineus Orientals de manera transfronterera.
Ara, es vol continuar impulsant l'Espai Català Transfronterer com un espai de proximitat i que doni resposta a alguns dels reptes compartits entre els territoris del Nord i del Sud. Es tracta d'iniciatives per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des d'una perspectiva sostenible i implicar activament la societat civil, sobretot el públic més jove.
El cost del projecte EsCaT_Gov és de 687.467 euros i tindrà una durada de tres anys. De tots aquests diners, 446.864 provenen d'una subvenció del programa FEDER que dona la Unió Europea.
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