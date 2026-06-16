Més pacients per al·lèrgies a Girona: les visites creixen un 25% i Salut reorganitza les consultes
A partir del 29 de juny, l’especialitat es desplaça a l'hospital Santa Caterina i els controls oftalmològics es concentraran al Centre Güell
L’augment de l’activitat d’Al·lergologia a la Regió Sanitària de Girona anirà acompanyat d’una reorganització de les consultes externes entre l’hospital Santa Caterina de Salt i el Centre d’Especialitats Güell de Girona. A partir del 29 de juny, les consultes d’Al·lergologia que fins ara s’atenien al Güell es traslladaran a Santa Caterina, mentre que tota l’activitat ambulatòria d’Oftalmologia que es feia a l’hospital de Salt es concentrarà al centre gironí.
El canvi afecta dues especialitats amb un volum important d’activitat. En el cas d’Al·lergologia, el servei dels hospitals Trueta i Santa Caterina va registrar durant el 2025 un total de 7.786 atencions presencials i telemàtiques, un 25% més que l’any anterior. D’aquestes, 3.597 van ser primeres visites i 4.189, successives. El servei dona cobertura a tota la Regió Sanitària de Girona, excepte l’Alt Maresme.
Segons l’Institut d’Assistència Sanitària i l’Institut Català de la Salut a Girona, la mesura forma part d’una estratègia de reorganització assistencial per millorar els circuits d’atenció, fer-los més eficients i facilitar l’accessibilitat dels usuaris. En el cas d’Al·lergologia, el trasllat permetrà agrupar en un mateix equipament les consultes externes i l’Hospital de Dia del servei, on ja es fan proves diagnòstiques de risc i altres procediments especialitzats.
Les visites d’Al·lergologia es faran a les consultes 35-40 de l’àrea ambulatòria de l’hospital Santa Caterina. El canvi serà només d’ubicació, ja que l’equip assistencial es mantindrà sense modificacions. Durant el 2025, l’Hospital de Dia d’Al·lergologia va atendre 1.421 persones en 2.993 sessions, principalment per estudis d’al·lèrgia a fàrmacs, proves diagnòstiques de risc, administració d’immunoteràpia i tractaments biològics especialitzats.
Canvis a oftalmologia
El moviment invers es farà amb Oftalmologia. A partir de la mateixa data, les consultes externes d’aquesta especialitat s’ubicaran a la segona i tercera planta del Centre d’Especialitats Güell, al carrer Mossèn Joan Pons, 6, de Girona. D’aquesta manera, tota l’activitat ambulatòria quedarà reunida en un únic centre.
L’activitat quirúrgica oftalmològica, però, es mantindrà íntegrament a l’hospital Santa Caterina. El centre de Salt continuarà sent l’equipament de referència per a la cirurgia bàsica programada dels pacients del Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva interior, així com per a la cirurgia terciària oftalmològica de tota la Regió Sanitària de Girona. Cada any s’hi duen a terme més de 2.000 intervencions.
Durant el 2025, el Servei d’Oftalmologia va atendre a l’hospital Santa Caterina més de 4.250 primeres visites, prop de 7.800 visites de seguiment i va administrar 2.661 tractaments intravitris.
Les persones que ja tinguin hora programada rebran un missatge SMS amb la nova ubicació. La informació també es podrà consultar a La Meva Salut, on les cites apareixeran associades al centre corresponent. Segons l’IAS i l’ICS Girona, durant els darrers mesos s’han creat grups de treball específics per planificar el desplegament del projecte i garantir una transició ordenada.
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