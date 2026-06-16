El PP reclama més Mossos als municipis turístics de Girona aquest estiu
Els populars demanen mig milió d’euros per reforçar les policies locals i alerten de la manca d’efectius en plena temporada turística
El PP de Girona reclama al Govern que destini més efectius dels Mossos d’Esquadra als municipis turístics aquest estiu. El president provincial del partit, Daniel Ruiz, defensa que la manca d’agents està sobrecarregant les policies locals, que, segons els populars, han d’assumir cada vegada més tasques de seguretat ciutadana.
Ruiz considera «irresponsable» no reforçar la presència policial als carrers, especialment en aquells municipis que multipliquen la població durant la temporada turística. El dirigent popular ha posat com a exemple el cas de Lloret de Mar, on assegura que la comissaria de la Policia Local va haver de tancar durant la nit per manca d’efectius. Segons Ruiz, situacions com aquesta deixen el municipi «més desprotegit» just a l’inici de l’estiu.
El PP sosté que aquesta situació s’agreuja per la falta d’efectius dels Mossos d’Esquadra. «Arrosseguem una falta crònica d’efectius de Mossos d’Esquadra, i això genera inseguretat», ha afirmat Ruiz, que reclama al Govern una resposta específica per als municipis amb més pressió turística.
Els populars també han presentat una esmena als pressupostos de la Generalitat per crear una línia extraordinària de subvencions a les policies locals de Catalunya. La proposta preveu una dotació de mig milió d’euros perquè els ajuntaments puguin incrementar els seus efectius i recursos durant la temporada d’estiu. Ruiz defensa que els municipis turístics tenen més demanda de recursos en seguretat ciutadana, mobilitat i atenció policial, i critica que sovint siguin els ajuntaments els qui hagin d’assumir aquesta pressió. «Ens hem acostumat que la Policia Local s’encarregui de totes les tasques perquè no hi ha efectius de Mossos d’Esquadra i això s’ha de solucionar d’una vegada», ha assenyalat.
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