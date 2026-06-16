Es doblen les sospites de maltractament a les persones grans a la Garrotxa
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa impulsa la campanya «Tracta’m bé» per prevenir situacions que sovint queden invisibilitzades
Les sospites de maltractament a les persones grans a la Garrotxa es van doblar durant l'any passat. Segons les dades del 2025 del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG), ha passat del 0,3% al 0,6% del total de població atesa.
Tot i ser un percentatge relativament petit, arran d’aquest augment i dels 26 casos detectats durant l’any 2025 es va crear la Comissió de Prevenció de Maltractaments a la Gent Gran de la Garrotxa. La seva tasca és "portar a terme accions de formació que han de permetre fer emergir una realitat sovint amagada i, a la vegada, donar resposta i atendre les situacions que es puguin anar detectant".
Campanya «Tracta’m bé»
Coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, des del CASG s’ha creat la campanya «Tracta’m bé» per a prevenir els maltractaments a les persones grans. Dirigida a tota la ciutadania, vol ajudar a eliminar tabús i detectar situacions que sovint es nodreixen de la mateixa dependència i de l'aïllament social.
La campanya «Tracta’m bé» està formada per cinc fotografies que "volen transmetre la importància d’escoltar, mostrar afecte, promoure l’autonomia, permetre les decisions sobre els propis diners i estar atents a les necessitats de les persones grans". Les imatges estan protagonitzades per persones de la comarca que han volgut participar en aquesta iniciativa, basada en la que va realitzar el Consell Comarcal del Solsonès sota el mateix nom.
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