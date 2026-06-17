El bisbe de Girona, sobre la visita del Papa: "Ara ens toca a nosaltres assumir el seu mestratge"
Fra Octavi Vilà destaca que les paraules del Pontífex han arribat al cor de creients i "de molts no creients o d'indiferents"
Després de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, ha assenyalat que "podríem pensar que una visita com la del Papa és poc més que un moment àlgid dins la monotonia de la vida del creient", però ha assegurat que "ens cal el magisteri, ens cal escoltar la veu del bisbe de Roma i esperàvem les seves paraules amb gran interès". Amb tot, ha celebrat que "no ens ha defraudat; el Papa ha parlat clar, ha parlat al cor no ja tant sols dels creients sinó que les seves han estat unes paraules que han arribat als cors de molts no creients o d’indiferents".
El bisbe de Girona també ha subratllat que "s’ha referit a la pèrdua de valors o la banalitat dels valors que ens ofereix la nostra societat" i "a la importància del diàleg amb el món acadèmic, cultural i econòmic". També ha remarcat que "ha establert unes noves bases de relació amb el poder civil i sobretot no ha renunciat a dir alt i clar el que pensa l’Església de l’home i de la dona com a fills de Déu". Finalment, ha assenyalat que "ens ha posat davant dels ulls la realitat i com afrontar-la des de la fe" i ha apuntat que "gràcies papa Lleó pel vostre mestratge, ara ens toca a nosaltres assumir-lo".
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