Detingut a Banyoles un lladre multireincident amb més de 80 denúncies per furts a comerços de la ciutat
L’home, arrestat tres dies abans per un robatori amb navalla i un assalt al pavelló de Porqueres, va amenaçar els Mossos amb una cullera de fusta trencada després de robar en una farmàcia
Els Mossos d’Esquadra han tornat a detenir a Banyoles un home de 45 anys amb una llarga trajectòria policial després que presumptament robés productes d’una farmàcia i acabés amenaçant els agents amb una cullera de fusta trencada. El detingut acumula més d’una quinzena d’antecedents policials i més de vuitanta denúncies per furts a establiments de la ciutat.
Els fets van passar el 13 de juny, poc abans de les deu del matí, quan la responsable d’una farmàcia de Banyoles va requerir una patrulla de seguretat ciutadana perquè un home havia entrat a l’establiment i havia sostret dues llaunes de sabons perfumats situades a l’entrada. El valor dels productes era de 39,80 euros.
Arran de l’avís, els agents van iniciar una recerca per la zona i van localitzar un home que coincidia amb la descripció facilitada. A més, duia una bossa de plàstic amb els sabons presumptament sostrets.
Quan els Mossos el van aturar per fer les comprovacions, l’home va començar a cridar en una llengua estrangera, es va desvestir i va fer gestos amenaçadors amb els braços cap als agents, que li demanaven que es tranquil·litzés. Segons la policia, en un moment determinat es va ajupir, va agafar del terra una cullera de fusta, la va trencar i la va utilitzar com si fos un punxó per intimidar-los.
Davant aquesta situació, els agents es van veure obligats a reduir-lo. El punxó improvisat va acabar caient al rec que hi havia a la zona.
L’establiment va presentar denúncia pels fets i va explicar que no era la primera vegada que aquest home els sostreia objectes. L’home va quedar denunciat penalment per un furt lleu i detingut per un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.
Detingut tres dies abans
El detingut ja havia estat arrestat tres dies abans, el 10 de juny, també a Banyoles, com a presumpte autor de dos robatoris anteriors i va tornar a reincidir després de passar a disposició judicial. Els Mossos d’Esquadra l’investigaven per haver sostret roba d’una botiga de la ciutat l’1 de juny i haver amenaçat el responsable amb una navalla quan aquest el va intentar retenir.
La policia també el relacionava amb un robatori amb força al pavelló de Porqueres, comès la matinada del 3 de juny. En aquest cas, hauria accedit a les instal·lacions per una finestra oberta i s’hauria endut quatre ordinadors i diners en efectiu. Els ordinadors van ser recuperats amagats dins d’una bossa en un descampat proper al pavelló.
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