Els alumnes de Puigcerdà aprenen com tenir una revetlla segura
Protecció Civil representa una obra de teatre davant uns 300 nens i nenes per donar consells de cara a la revetlla
Eduard Font Badia
Prop de 300 alumnes de les escoles Alfons I i Vedruna de Puigcerdà han vist avui al Casino Ceretà l'obra de teatre "A foc lent", de Protecció Civil, per donar-los consells per gaudir d’una revetlla segura.
L’obra la representa la companyia Milnotes i aquest any la veuran uns 2.000 alumnes de diferents centres escolars de Catalunya. Amb aquesta iniciativa, Protecció Civil de la Generalitat vol apropar els consells de seguretat per gaudir d’una revetlla segura als infants de forma amena i dinàmica.
Durant la representació, dos joves i una àvia es preparen per gaudir de la nit de Sant Joan, dels petards i de la foguera. És així com van sorgint els diferents consells per manipular correctament els petards, on comprar-los, com encendre’ls, on no es poden llançar, i finalment què es pot tirar i què no en una foguera.
Al final de l’obra, voluntaris de la creu roja han donat consells sanitaris en cas de patir cremades, lesions oculars o traumatismes; un representant de la colla de bestiari Kerresetcaps de Puigcerdà ha explicat els diferents tipus de petards que hi ha, les distàncies de seguretat i com anar correctament vestit als correfocs. Finalment, també han pujat a l’escenari voluntaris de l'Associació de Voluntariat de protecció civil de Puigcerdà per recordar els actes que es faran per Sant Joan al municipi. I recordar que s'ha de gaudir de la revetlla amb totes les mesures de seguretat.
Una nit complicada
La nit de Sant Joan és una de les nits de més incidents a Catalunya. El telèfon d’emergències 112 va atendre durant la revetlla de l’any passat a Catalunya un total de 12.261 trucades vinculades a 5.571 incidents. Els Bombers de la Generalitat van atendre 1.356 avisos, sobretot incendis urbans, majoritàriament contenidors (568 avisos) i incendis de vegetació (679).
Pel que fa a les atencions mèdiques, 591 persones van rebre assistència als centres sanitaris de Catalunya. La majoria d'aquestes assistències van ser per cremades i afectacions produïdes a causa de les fogueres i els petards. Entre tots els casos atesos, 164 van ser menors d’edat, un 18% del total.
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