Els metges surten al carrer a Girona: «Estem farts del menysteniment del Govern»
El sindicat majoritari dels facultatius denuncia la manca de negociació després de dotze jornades de vaga i alerta que la sobrecàrrega posa en risc la qualitat assistencial
Augmenten els centres i serveis que s'afegeixen a la campanya contra les hores extra
Els metges han sortit al carrer aquest dimecres a Girona per mantenir la pressió contra el Departament de Salut i el Govern. Metges de Catalunya ha convocat el personal mèdic i facultatiu de la xarxa pública i concertada davant la Direcció dels Serveis Territorials de Salut i la Regió Sanitària de Girona, a la plaça Pompeu Fabra, en el marc de la dotzena jornada de vaga impulsada pel sindicat des de la tardor.
Concretament, un centenar de metges s'hi han concentrat i han fet cinc minuts de silenci amb la boca tapada amb cinta vermella en símbol de protesta. Posteriorment, han arrencat una marxa pel centre de Girona i hafinalitzat a la seu de la Generalitat
La mobilització arriba amb un missatge especialment clar cap a l’administració catalana. «Després de dotze jornades de vaga, una cosa que no havia passat mai dins del col·lectiu mèdic, la resposta del Departament de Salut és nul·la», denuncia la delegada de l’Assemblea Territorial de Girona de Metges de Catalunya, Rosa Maria Jaumà. El sindicat acusa Salut de no haver obert una negociació real i de justificar la seva falta de resposta amb l’argument que es tracta d’un conflicte estatal. «Això és totalment fals», replica Jaumà, que defensa que la Generalitat sí que té competències en molts dels aspectes que reclamen els facultatius.
La representant gironina assegura que el col·lectiu està «fart del menysteniment» del Govern i de Salut. «Aquest menysteniment envers el col·lectiu mèdic és vergonyós», afirma Jaumà, que considera que la situació és una «irresponsabilitat» perquè afecta directament el futur del sistema sanitari públic. Segons Metges de Catalunya, el conflicte no és només laboral, sinó també assistencial, perquè la sobrecàrrega dels professionals acaba repercutint en la qualitat de l’atenció als pacients.
El problema de la manca de professionals l’estan resolent sobrecarregant els professionals que ja estem treballant
El sindicat situa el focus en l’excés de feina que suporten metges i metgesses des de fa anys. Jaumà alerta que aquesta sobrecàrrega provoca esgotament físic i emocional entre el personal facultatiu i s’ha convertit en un factor de risc per a la salut laboral i mental dels professionals. «El problema de la manca de professionals l’estan resolent sobrecarregant els professionals que ja estem treballant», resumeix.
Campanya "Ni un minut més"
En aquest context, Metges de Catalunya manté la campanya «Ni un minut més», que insta els facultatius a no assumir activitat voluntària planificada fora de la jornada ordinària i de les guàrdies, les conegudes com a peonades. Segons Jaumà, deixar de fer aquestes hores extra tindrà conseqüències en l’activitat que fins ara es feia fora d’horari, com intervencions o proves diagnòstiques, i acabarà reflectint-se en les llistes d’espera.
Segons les últimes dades del sindicat, la campanya ja suma 234 serveis hospitalaris adherits de 42 hospitals, 17 centres d’atenció primària i dos centres de salut mental d’adults. A les comarques gironines, les adhesions afecten serveis de diversos hospitals i també dispositius d’atenció primària, que han anat creixent en els últims dies.
Al Trueta hi consten, entre d’altres, Anestesiologia i Reanimació, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Aparell Digestiu, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Angiologia i Cirurgia Vascular, Obstetrícia i Ginecologia i Neurofisiologia Clínica. A l’Hospital Santa Caterina també hi ha serveis adherits, com Anestesiologia i Reanimació, Traumatologia, Pediatria, Medicina Interna i Obstetrícia i Ginecologia.
La campanya també té adhesions a l’Hospital de Palamós, amb Medicina d’Urgències i Emergències, Medicina Interna, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Medicina Física i Rehabilitació, Urologia i Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. A l’Hospital de Blanes hi consten Anestesiologia i Reanimació, Medicina Interna, Medicina d’Urgències i Emergències i Pediatria. A l’Hospital d’Olot, l’adhesió correspon a Pediatria i les seves àrees específiques. En l’àmbit de l’atenció primària gironina, també hi apareixen el CAP de Lloret de Mar i el consultori local de Tossa de Mar.
Per a Metges de Catalunya, aquestes adhesions mostren que el malestar no es concentra en un únic centre, sinó que s’estén per diferents dispositius de la demarcació. Jaumà sosté que «falten molts facultatius» i que el sistema està dimensionat per una Catalunya molt diferent de l’actual. «Som més de 8,5 milions de persones i el sistema està organitzat com la Catalunya dels sis milions», alerta.
Una altra de les grans reivindicacions del col·lectiu és l’eliminació de les guàrdies de 24 hores. El sindicat defensa que aquestes jornades són un risc per a la seguretat dels professionals i també per a la seguretat clínica dels pacients. Jaumà denuncia que hi ha facultatius que poden arribar a fer setmanes de 60 o 70 hores i que aquesta realitat fa molt difícil conciliar la vida personal i laboral.
Seguiment de la vaga
Salut xifra en un 4,2% el seguiment de la vaga de metges arreu de Catalunya. Metges de Catalunya, per la seva banda, ha estimat que un 29% dels facultatius s’han aturat: un 30% a la demarcació Barcelona, un 32% a Girona, un 24% a Tarragona i un 19% a Lleida. Per àmbits assistencials, xifra en un 33% el seguiment a l’Atenció Primària i en un 20% en l’àmbit hospitalari.
Espai propi de negociació
Metges de Catalunya reclama també un espai propi de negociació per al personal mèdic i facultatiu. El sindicat considera que les condicions laborals dels metges tenen especificitats que requereixen una taula pròpia amb representants del col·lectiu. «Les regles del joc han de canviar», defensa Jaumà, que insisteix que la Generalitat pot prendre decisions si hi ha voluntat política.
La delegada gironina també vincula la protesta amb el relleu generacional. Segons afirma, molts dels metges i metgesses que s’estan formant opten per marxar o per no entrar al sistema públic davant les condicions actuals. Per això, el sindicat alerta que el conflicte afecta també la capacitat de retenir professionals i garantir una sanitat pública de qualitat els pròxims anys.
La jornada d’aquest dimecres és l’última vaga mèdica prevista abans de l’estiu, però Metges de Catalunya mantindrà la pressió amb la campanya contra les hores extra. Les mobilitzacions s’han convocat simultàniament a les quatre capitals catalanes, amb protestes davant les delegacions territorials de Salut a Girona, Lleida i Tarragona, i a Barcelona davant la seu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Durant l’aturada, els serveis mínims garanteixen l’assistència essencial. Els hospitals han de mantenir el funcionament normal de les urgències i de les unitats especials d’urgència vital, com les UCI, hemodiàlisi, neonatologia, parts, radioteràpia i quimioteràpia, així com les intervencions que no es poden ajornar. A l’atenció primària, els serveis ordinaris funcionen amb el 25% de la plantilla, mentre que els CUAP i els PADES garanteixen l’assistència urgent.
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