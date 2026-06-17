Els nadons de l’Hospital d’Olot tindran el seu nom al bressol amb lletres fetes per voluntàries
El centre se suma al projecte solidari "Núvol de Lletres", que busca fer més acollidora l’estada hospitalària dels infants i les seves famílies
Els nadons que neixin o estiguin ingressats a l’Hospital d’Olot podran tenir el seu nom penjat al bressol, al llit o a la incubadora amb lletres de tela confeccionades artesanalment. La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa s’ha sumat al projecte solidari Núvol de Lletres, una iniciativa que vol fer més acollidora l’estada hospitalària dels infants i de les seves famílies a través de petits elements personalitzats.
El projecte consisteix en la confecció de lletres i núvols de tela amb el nom dels nadons ingressats. En molts hospitals, la proposta està especialment pensada per als infants prematurs, però en el cas de l’Hospital d’Olot s’estendrà a tots els nadons que neixin al centre. Un cop finalitza l’ingrés, les famílies es poden endur aquest record a casa.
Núvol de Lletres està format per una xarxa de voluntàries d’entre 6 i 80 anys que cusen de manera altruista les peces i preparen els elements necessaris perquè es puguin col·locar als espais on es troben els infants hospitalitzats. L’objectiu és aportar calidesa i proximitat en un moment especialment sensible per a moltes famílies, sobretot quan l’ingrés s’allarga o quan el nadó necessita atenció hospitalària després del naixement.
Amb aquesta incorporació, l’Hospital d’Olot es converteix en el segon centre de les comarques gironines on arriba Núvol de Lletres, després de l’Hospital de Figueres. A la resta de Catalunya, el projecte ja és present en diversos hospitals, entre els quals hi ha el Clínic de Barcelona, Sant Joan de Déu, el Parc Taulí de Sabadell, l’Hospital d’Igualada, Germans Trias i Pujol, Althaia Manresa, l’Hospital de Mataró, l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya, Sant Pau, Vall d’Hebron, l’Hospital de Mollet i l’Hospital de Reus.
La iniciativa va néixer al taller L’Atelier 1886, al Camp de Tarragona, un espai dedicat a la costura creativa on persones de diferents edats podien aprendre i compartir coneixements vinculats a la confecció. Amb el temps, la bona acollida per part dels hospitals i les famílies ha permès fer créixer el projecte i crear una xarxa de cosidores voluntàries arreu de Catalunya.
Les persones interessades a col·laborar amb Núvol de Lletres o a conèixer més detalls del projecte poden contactar amb l’equip impulsor a través del perfil d’Instagram @nuvoldelletres.
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