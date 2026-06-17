L’Institut d’Assistència Sanitària dona la benvinguda als 25 nous residents i acomiada la promoció sortint
La majoria de professionals s'incorporen en l'àmbit de la salut mental
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha dut a terme aquest dimecres la benvinguda oficial a la nova promoció de residents que s’han incorporat aquest any a la institució. S’han integrat a l’IAS un total de 25 residents de diferents especialitats. Concretament, s’hi han incorporat 2 llevadores, 4 residents de psiquiatria, 1 resident de psiquiatria infantil, 3 psicòlegs residents (PIR), 5 infermeres residents en salut mental, 6 metges residents de medicina familiar i comunitària en rotació hospitalària i 4 infermeres residents de medicina familiar i comunitària també en rotació hospitalària.
Del conjunt de residents, 15 s’incorporen directament a dispositius docents de l’IAS —13 de l’àmbit de salut mental i 2 llevadores—, mentre que els residents de medicina familiar i comunitària formen part de la Unitat Docent ICS Girona i realitzen la seva rotació hospitalària a l’IAS. D’aquests, 6, son de fora de Catalunya.
Han participat en l’acte de benvinguda, conduït per la cap d’Estudis de l’IAS, Cristina Gisbert, la directora Mèdica de l’hospital Santa Caterina, Mireia Bosch, les diferents direccions assistencials i tutors: el director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, Claudi Camps; l’adjunta a la direcció de Salut Mental, Margarita de Castro; la directora infermera d’Atenció Especialitzada, Núria Batlle, i les tutores dels residents de família i de les llevadores, Isabel Bermejo i Montserrat Jordana respectivament.
Els membres de la taula han destacat que “els residents s’incorporen a una institució amb una sòlida trajectòria docent, on tindran l’oportunitat de créixer en un entorn clínic complex i enriquidor”. També han subratllat que “la formació sanitària requereix coneixement, però també compromís, treball en equip i una mirada centrada en les persones».
Durant l’acte també s’ha dut a terme el comiat dels residents que han finalitzat la seva especialitat aquest curs.
Unitats docents multiprofessionals acreditades
L’IAS disposa de dues unitats docents multiprofessionals per a la formació d’especialistes i col·labora amb universitats catalanes, especialment amb la Universitat de Girona, centres d’ensenyament i entitats de recerca d’arreu de Catalunya. Està acreditat pel Ministeri de Sanitat com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental i com a Unitat Docent Multiprofessional d’Obstetrícia i Ginecologia. L’any 1996, la Xarxa de Salut Mental va ser acreditada per a la formació d’especialistes en Psiquiatria; l’any 1998, per a la formació de Psicologia Clínica, i l’any 2000, per a la formació d’Infermeria de Salut Mental.
L’any 2020, l’equip d’atenció primària de Cassà de la Selva, gestionat per l’IAS, va obtenir l’acreditació com a centre docent per a la formació de residents de Medicina Familiar i Comunitària, dependent de la Unitat Docent de l’ICS Girona.
L’any 2024, la Unitat Docent de Salut Mental va ser acreditada per a la formació especialitzada en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència.
Actualment a l’IAS hi ha un total de 44 residents.
- L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros