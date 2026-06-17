L'Alt Empordà concentra el major nombre de casos detectats de maltractaments a gent gran
La comarca empordanesa en va registrar 44 dels 138 del conjunt de Girona, el 2025
L’Alt Empordà és la comarca del conjunt de la demarcació de Girona que el 2025 va registrar un nombre més elevat de casos de maltractaments a persones grans. Dels 138 que es van identificar a les comarques gironines, 44 van ser en aquesta comarca. La Comissió Tècnica de Drets i Bon Tracte a les Persones Grans de la demarcació de Girona ha fet balanç de l’activitat registrada durant l’any passat per mitjà del sistema de registre unificat gestionat des de la Fundació Salut Empordà (FSE). Els nous casos de maltractaments de l’Alt Empordà representen un 31,9 % del total de casos, 28 dels casos es van registrar en municipis de la comarca i 16, a Figueres.
L'Institut d’Innovació i Recerca Glòria Compte de la FSE ha elaborat l’informe 'Registre Maltractaments a Persones grans de Comarques gironines. Dades 2025', que inclou les dades introduïdes per professionals de serveis socials i dels serveis sanitaris. D’aquestes, en sis ocasions la derivació ha estat múltiple. A part de l’Alt Empordà s’han registrat un 21% de casos de la comarca de la Selva, un 14,5% del Baix Empordà, seguit del Ripollès (11,6 %), el Gironès (9,4 %), la Garrotxa (7,2 %) i el Pla de l’Estany (4,3 %).
Si es miren les dades al detall, en el 81,8 % dels casos registrats a l’Alt Empordà, les víctimes eren dones, mentre que els agressors eren homes en el 78,6 %. Els maltractaments venien principalment per part de fills i filles (84 % homes), en vuit casos, el 19% dels registres, l’agressor/a va ser la parella, essent-ne l’home el 75% dels casos.
En un de cada deu casos, l’agressor/a no tenia relació familiar amb la víctima, tot i que la majoria de les víctimes conviuen amb l’agressor (59,1 %), també quan es tractava dels fills (68%). A més, nou casos tenien interposada una denúncia contra el seu agressor (20,5 %) i, en tres casos, hi ha establerta una ordre d’allunyament en el moment del registre.
Dels diferents tipus d’abusos, negligències i maltractaments identificats a l'informe, el maltractament psicològic ha estat el més freqüent (69,2%), seguit de l’econòmic (50%) i el físic (28,8%), tot i que hi ha casos amb més d’un tipus de maltractament. A més, en el 28,6% dels casos, 14 en total, hi ha com a mínim una segona víctima implicada.
A l’Alt Empordà, la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans té una comissió específica per gestionar les situacions complexes en què és necessària la intervenció de múltiples professionals per poder fer un bon acompanyament, els quals provenen tant de serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Ajuntament de Figueres, la Unitat de Treball Social de la Fundació Salut Empordà, referents sanitaris de l’Institut Català de la Salut i Albera Salut, així com d’altres àmbits com Mossos d’Esquadra o l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres i l’Alt Empordà.
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