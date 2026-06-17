Olot desocupa un edifici del carrer Terrassa que generava inseguretat als veïns
L'alcalde assegura que feien la vida impossible als veïns del barri i hi havia continus problemes de drogues, baralles, sorolls i brutícia
L'Ajuntament d'Olot ha desocupat un immoble del carrer Terrassa que des de feia mesos generava inseguretat a la zona i constants queixes per part dels veïns. Dins d’aquest edifici hi vivien quatre o cinc persones, la majoria d’elles amb múltiples antecedents acumulats al seu historial delictiu. Ara l’edifici quedarà tapiat per evitar nous casos d’ocupacions.
Es tracta d’un dels edificis que generava més problemes a la ciutat. Des de fa pràcticament un any que l’Ajuntament treballava a través de la via judicial per desocupar aquest edifici, que finalment s'ha produït aquest dimarts al matí. L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha explicat que era un espai on hi havia un grup de multireincidents vivint i que feien la vida impossible als veïns del barri i especialment del carrer Terrassa: "Hi havia continus problemes de drogues, baralles, sorolls i brutícia. Sabíem que era una d’aquelles ocupacions conflictives prioritàries on hi havíem d’actuar’’.
En un vídeo a les xarxes socials, l'alcalde ha dit que és la 18a desocupació que l'Ajuntament porta a terme aquest any: "L'objectiu són barris més tranquils i que la gent que es comporta d'aquesta manera tingui clar que a Olot no hi tenen lloc. Seguim treballant amb fermesa, coordinació i responsabilitat per mantenir Olot com una ciutat segura, ordenada i respectuosa".
Arbós ha explicat que després d’aquesta desocupació és probable que les persones que ocupaven aquest edifici busquin altres espais ocupats per viure-hi: ‘’Segurament aniran a espais ja ocupats. Es van movent per aquests tipus d’edificis i en el cas d’un dels desocupats del carrer Terrassa ja és la tercera vegada que el desocupem d’un lloc’’.
L’alcalde d’Olot també ha detallat altres casos d’ocupacions que els preocupen en diferents punts de la ciutat i ha explicat que estan esperant la sentència definitiva per poder desocupar un edifici del barri de Bonavista. "També tenim el focus posat en una nau ocupada a l’avinguda Santa Coloma que ens preocupa molt. Aviat esperem tenir data del judici i solucionar aquest problema’’.
- L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros