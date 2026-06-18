Banyoles avança en la conservació del conjunt patrimonial de la Casa del Lleons
A instància de l’Ajuntament de Banyoles, la propietat ha portat a terme mesures urgents per evitar que el conjunt de pintures i grafits medievals es malmetin
L’Ajuntament de Banyoles, la Generalitat de Catalunya i la propietat de la finca on hi ha el conjunt de pintures i grafits medievals treballen conjuntament per garantir la conservació de la Casa dels Lleons. En els darrers mesos s’han executat un seguit de mesures urgents, principalment enfocades a evitar les filtracions d’aigua i altres patologies que malmetien el patrimoni que alberga la finca.
L’Ajuntament de Banyoles va instar mesos enrere a la propietat de la finca a prendre una sèrie de mesures cautelars i immediates per a evitar que les pintures i grafits medievals que s’hi troben a l’interior es malmetin. Aquestes mesures es van basar en tres aspectes principals: d’una banda, garantir la estanqueïtat de les obertures verticals com les finestres, la neteja de l’interior de la finca, sobretot a l’espai on hi ha aquestes pintures i grafits, i per últim intervenir d’urgència a la teulada per evitar filtracions d’aigua.
Un cop s’han portat a terme aquestes accions més urgents, se segueix treballant colze a colze amb la Generalitat de Catalunya. En aquesta línia, en les darreres setmanes, a través del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), s’ha fet una fotogrametria completa de tot el conjunt que permet tenir un arxiu fotogràfic en alta resolució que ha de facilitar la documentació exhaustiva de l’estat de conservació actual de les pintures, així com un aixecament en tres dimensions, per part del Servei del Patrimoni Arquitectònic (secció de Restauració), del conjunt de la finca i de les seves diferents parts que possibilitarà l’estudi de patologies i de l’estabilitat dels espais.
El següent pas és que la propietat presenti un projecte de reforma integral de la coberta, que és la problemàtica principal que presenta la finca. L’elaboració del projecte s’està portant de forma coordinada amb tècnics de la Generalitat, i un cop presentat, ha de ser aprovat per la comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Aposta per mantenir les pintures en el lloc original
Quan les pintures van ser descobertes el 2001, durant els anys immediatament posteriors administracions i entitats van fer passos inicials que es van encaminar sobretot cap a l’opció de l’extracció del conjunt, la seva restauració i reubicació en un espai públic. Avui però, motius tècnics i científics justifiquen l’abandonament del criteri favorable a l’extracció de les pintures de la Casa dels Lleons. En concret, es considera que extreure les pintures murals suposaria una operació "d’alt risc" que podria comportar pèrdues materials irreparables i que implicaria "indefectiblement" una alteració profunda de la seva naturalesa. Això, assenyalen des del consistori, "devaluaria les qualitats essencials i característiques pròpies de la pintura mural" i, al mateix temps, "significaria una dissociació del seu emplaçament original, del seu context arquitectònic i historicoartístic". L’opinió dels especialistes i del propi CRBMC és clara en aquest sentit i tant la Generalitat com l’Ajuntament aposten doncs mel manteniment in situ de les pintures i grafits.
Declarat Bé Cultural d’Interès Local i Bé Cultural d’Interès Nacional
Des del 2022 Ajuntament de Banyoles i Generalitat de Catalunya treballen conjuntament en l’objectiu de preservar aquest bé patrimonial i fer-lo màximament accessible segons allò que preveu la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. El 2024 van preveure unes sèrie d’accions que incloïen la declaració de l’edifici com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per part de l’Ajuntament, que es va aprovar el 28 de juliol de 2025 per part del ple municipal.
També es va consensuar que la Generalitat incoaria l’expedient de declaració del conjunt de pintures i grafits com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), incoació que va tenir lloc el passat 9 de febrer de 2026 i que li atorga el màxim nivell de protecció legal en l’àmbit del patrimoni.
A banda de la propietat i la Generalitat, l’Ajuntament ha mantingut contacte regular i seguiment de la situació amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, l’entitat que des de la seva descoberta més ha reclamat la protecció i preservació de les pintures.
Un conjunt singular
Les pintures murals de la Casa dels Lleons de Banyoles són unes pintures murals profanes d’època medieval, excepcionals a Catalunya, realitzades entorn al 1.300 amb motius zoomorfes, geomètrics i fitomòrfics, i amb tres colors bàsics: blanc, negre i mangra. La superfície de pintura conservada, entorn de 45 metres quadrats, fa que augmenti encara més la seva excepcionalitat. Resta encara per explorar la totalitat del conjunt, per tant el potencial pot ser encara major del que es coneix avui. La seva excepcionalitat a més a més, ve donada perquè es conserven en el seu emplaçament original ja que pràcticament no existeixen decoracions murals similars conservades en arquitectura civil a Catalunya.
El conjunt presenta un gran nombre de grafits pintats i incisos, majoritàriament medievals, els quals també tenen un altíssim interès històric encara per estudiar i molts per descobrir. L’edifici té una posició significativa dins la Vila Vella, és a dir, dins el primer nucli urbà creat a redós de la fundació monàstica de Sant Esteve a l’entorn del segle XIII i destaca per a ser un típic exemple d’arquitectura local amb arcs diafragma. La casa era pràcticament al centre de la plaça i configurava un dels edificis més importants d'aquesta. Tant les estructures com les pintures murals o els grafits, indiquen que l’immoble pertanyia a una família de la petita noblesa local més o menys relacionada amb l'abat o amb el monestir, o bé amb l'emergent burgesia, relacionada amb la indústria i el comerç local.
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