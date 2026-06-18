La diòcesi de Girona sumarà un nou diaca, casat i pare de família
L’historiador de l’art i especialista en patrimoni religiós Marc Sureda assumirà el càrrec després de 35 anys prestant serveis litúrgics a la Catedral
La Catedral de Girona acollirà diumenge a les sis de la tarda l’ordenació diaconal de Marc Sureda (Girona, 1976), en una celebració presidida pel bisbe de Girona, fra Octavi Vilà. Historiador de l’art i especialista en patrimoni religiós, Sureda arriba a aquest moment després d’una llarga trajectòria de compromís eclesial. Durant 35 anys ha prestat diversos serveis litúrgics a la Catedral de Girona, una vinculació que ha marcat profundament el seu camí de fe i de servei a l’Església.
La crida, va explicar en una entrevista als mitjans de comunicació del Bisbat de Girona, li va arribar "a través del bisbe fra Octavi, que em va preguntar si havia pensat mai en el diaconat", a partir d’on va assenyalar que "és bonic perquè és l’Església qui crida, i en aquest cas ha estat literal". Casat i pare de família, va destacar la complementarietat entre la vocació matrimonial i el ministeri diaconal. En aquest sentit, va assenyalar que totes dues realitats es poden enriquir mútuament, "amb l’esforç de tots plegats".
Com a diaca, la seva missió principal estarà vinculada al servei litúrgic a la Catedral de Girona, especialment en les celebracions presidides pel Bisbe. "La feina és la pròpia del diaca en l’Eucaristia, que és servir a l’altar i també, de manera molt nuclear, prestar la veu a Crist en la proclamació de l’Evangeli", assegura. Sureda considera que un dels reptes actuals de l’Església "és saber transmetre que el missatge de Jesucrist és rellevant i ple de sentit per a tothom, i que es troba en connexió profunda amb l’atenció a les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat". Recorda també que el diaconat "és un ministeri de servei centrat en la Paraula, en la litúrgia i en la caritat".
14 diaques permanents
L’ordenació de Marc Sureda suposarà una nova incorporació al diaconat permanent de la diòcesi de Girona i posarà de manifest la vigència d’aquesta vocació de servei dins l’Església. Actualment, abans d’aquesta ordenació, la diòcesi compta amb 13 diaques permanents. Es tracta de Jordi Coll, Josep Farrerons, Miquel Figarola, Josep M. Garcia, Albert Gelis, Xavier Lloses, Ignasi López, Joan Puig, Joan Robé, Josep Rodeja, Andreu Soler, Santiago Torregrosa i Xavier Maria Vicens. Amb la incorporació de Marc Sureda, la diòcesi de Girona passarà a tenir-ne 14.
Rebuig al diaconat femení
Una comissió vaticana va rebutjar l’any passat el diaconat femení. El grup de treball impulsat pel papa Francesc, però, va assegurar que la decisió no és "definitiva" i va recomanar un estudi més profund.
Subscriu-te per seguir llegint
- Girona és l'única província de la Península que no apareix al mapa dels 34 corredors d'autobusos
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí
- Ruixen amb gas pebre una dona per robar-li el mòbil en una terrassa de Girona
- El jove que va matar el logopeda del seu fill va irrompre a la consulta després d’escoltar els crits del nen
- Un vídeo viral acusa la Policia Local de Blanes d'inacció: què va passar?
- «No crec que el món ens miri gaire, ara mateix»
- L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals