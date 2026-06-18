La festa del barri de Sant Pere de Banyoles dona el tret de sortida a l’estiu
Serà la primera de les sis festes de barri, en conveni amb l’Ajuntament, que es viuran a la ciutat durant aquest estiu
Els dies 26 i 27 de juny tindrà lloc la festa del barri de Sant Pere, que serà l’encarregada de donar el tret de sortida a les festes de barri que es viuran a la ciutat durant aquest estiu. Com a principal novetat hi ha una festa de l’escuma i una tarda de jocs durant el dissabte i la recuperació, molts anys després, de la proposta musical del divendres.
Després de presentar les sis festes de barri que hi haurà entre finals de juny i principis d’agost a Banyoles, avui s’ha presentat la programació que ha organitzat la comissió de festes del barri de Sant Pere. Jordi Congost, primer tinent d’alcalde, ha apuntat que “aquesta és la primera de les diferents festes de barri que tenim a la ciutat durant els mesos d’estiu i des de l’Ajuntament cal destacar l’aportació de 1.750 euros de subvenció que fem perquè es pugui fer aquesta festa, així com també els ajudem pel que a la logística, és a dir deixar les taules i cadires, el muntatge de l’escenari, entre altres coses”. A més, també d’afegir que “celebrem la implicació i la voluntat de la gent del barri per revifar aquesta festa de barri que uns anys enrere havia patit una davallada important”.
La festa, després de molts anys, recupera les propostes musicals del divendres. El 26 de juny s’oferiran dos concerts: el primer a dos quarts de deu de la nit amb DI-Gentelmen’s i posteriorment amb el grup Removida 80's. El dissabte 27 és quan es concentren les activitats que s’iniciaran amb una festa de l’escuma a les cinc de la tarda i, posteriorment, amb una tarda de jocs que comptaran amb la col·laboració de l’associació Ei Gent!.
Alba Galceran, membre de la comissió, ha destacat que “aquestes són dues propostes noves d’aquest any i amb les que volem que els infants i joves també s’impliquin i participin de la festa. És per això que animem a tothom a participar-hi, a la gent del barri, però també a la resta de banyolins”.
A les sis de la tarda es tornarà a comptar amb la tradicional exhibició de puntaires. El plat fort arribarà amb el sopar de germanor previst per dos quarts de nou del vespre i que serveix com a punt de trobada entre tots els veïns i veïnes del barri de Sant Pere. Per acabar la festa s’oferirà un ball amb Andreu de Roses i tancarà la nit la DJ JAJAS.
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