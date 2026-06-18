El Govern confia "tancar aviat" les modificacions de planejament urbanístic del Campus de Salut de Girona
L'Estat havia emès informes desfavorables sobre contaminació acústica i l'increment de vehicles a l'AP-7
El conseller de la Presidència Albert Dalmau ha anunciat aquest dijous que preveu "tancar aviat" les modificacions de planejament urbanístic que queden pendents en el Campus de Salut de Girona. En una interpel·lació d'ERC al Parlament, Dalmau ha insistit que el projecte és "un element central" per al Govern i per això treballen amb l'Estat i l'Ajuntament de Salt per tal d'aconseguir l'aval del govern espanyol en la tramitació urbanística. Aquest escull arriba després que l'Estat emetés dos informes desfavorables vinculades a la modificació de planejament que presentava l'Ajuntament de Salt. Un era sobre el volum de contaminació acústica i l'altre era sobre l'increment de trànsit que implicaria per a l'AP-7.
Des de fa més de mig any que el Govern i l'Ajuntament de Salt treballen amb l'Estat per tal de resoldre les necessitats que apuntaven els dos informes desfavorables a la modificació de planejament urbanístic. En aquell moment, el consistori saltenc i el Departament de Territori ja anunciaven que no preveia cap alteració en el calendari de les obres del projecte i la data es manté per a finals del 2031.
Quedaven pendents, però, dos informes més de l'Estat abans d'aconseguir l'aval necessari per tancar tota la modificació urbanística. Es tracta d'un informe sobre aviació civil i un altre de carreteres. Aquest dijous, Albert Dalmau ha insistit que aquestes modificacions "pendents" podrien estar a punt de resoldre's. "Confio tancar-ho aviat", ha anunciat el conseller de la Presidència aquest dijous.
Aquest procés més burocràtic va en paral·lel amb el projecte de construcció del Campus de Salut. Des del març ja té una proposta guanyadora del concurs d'idees. El projecte 'Devesa de Salut 21' dibuixa un espai verd i urbà per als diferents edificis que formaran el Campus de Salut.
El conseller Albert Dalmau ha insistit que el nou Trueta i el conjunt del campus suposa un "projecte estratègic" per al Govern i ha insistit que el situen "en el mateix nivell d'exigència i ambició" que el nou hospital Clínic de Barcelona. Dalmau ha garantit que "fins i tot està per davant" perquè a nivell de calendari hauria d'acabar-se abans el campus gironí que no pas el de Barcelona.
Aquestes declaracions volen combatre l'escepticisme que encara hi ha en el territori sobre la construcció del nou campus. El conseller, però, creu que després d'escollir el guanyador del concurs d'idees el Govern ha deixat "el principal projecte encarrilat" per tal que sigui una realitat el 2031.
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