La Guàrdia Civil intervé 59 armes blanques prohibides en botigues de records de la Costa Brava
L’operatiu s’ha fet en 15 establiments turístics de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d’Aro i Empuriabrava
La Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques prohibides en un ampli operatiu d’inspecció en establiments turístics de la Costa Brava. El dispositiu es va fer el dijous 4 de juny en 15 comerços de la província de Girona, dedicats principalment a la venda d’articles per al turisme i souvenirs.
L’actuació, duta a terme per especialistes de la Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil de Girona, va tenir lloc en establiments de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d’Aro i Empuriabrava. L’objectiu era comprovar si aquests comerços complien la normativa vigent sobre la comercialització i tinença d’armes blanques.
Durant les inspeccions, els agents van detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la venda i exposició d’armes prohibides. Arran d’aquestes comprovacions, la Guàrdia Civil va procedir a la intervenció de 59 armes blanques que, segons el cos policial, incomplien la legislació vigent.
La imatge facilitada per la Guàrdia Civil mostra sobretot navalles plegables de diferents mides, colors i formats, algunes amb empunyadures decorades i dissenys cridaners habituals en comerços turístics o botigues de souvenirs. També s’hi aprecien peces de mida reduïda, similars a mini-navalles o navalles de clauer, així com altres models d’aspecte més tàctic o ornamental. El cos policial les ha retirat del mercat ja que es tracta d’armes blanques prohibides.
La Guàrdia Civil recorda en un comunicat que duu a terme de manera habitual inspeccions preventives i de control administratiu en establiments sotmesos a la seva competència en matèria d’armes. Aquestes actuacions permeten verificar que la venda, l’exposició i la tinença d’armes blanques s’ajusten a la normativa, retirar els articles prohibits i contribuir a la seguretat ciutadana.
El cos policial subratlla que aquest tipus de dispositius tenen com a finalitat prevenir la circulació il·legal d’armes prohibides i reforçar la seguretat, especialment en zones d’elevada afluència turística com la Costa Brava.
La Guàrdia Civil continuarà desenvolupant inspeccions i controls a la província de Girona per garantir el compliment de la normativa i evitar que aquest tipus d’armes puguin ser utilitzades en fets delictius.
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