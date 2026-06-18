Jutgen un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per agredir sexualment la neboda a la Cerdanya
Les acusacions sostenen que la víctima és especialment vulnerable
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per agredir sexualment la neboda a la Cerdanya. La fiscalia i l'acusació particular recullen dos episodis entre els anys 2022 i 2023. La víctima tenia 23 i 24 anys quan van passar els fets i les acusacions remarquen que és especialment vulnerable perquè té dificultats per abordar activitats complexes i pateix bloqueig emocional en situacions d'estrès o angoixa. El judici ha començat amb la reproducció de la declaració de la víctima com a prova preconstituïda, que ha explicat que l'oncle li va introduir els dits en dues ocasions, la primera a casa d'ell i la segona a la botiga de la seva tia on ella treballava. L'acusat ho ha negat tot.
El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha començat amb la reproducció de la declaració que la víctima com a prova preconstituïda. En seu judicial, va explicar que tenia molt bona relació amb la seva "tieta". Tanta que, de fet, treballava per ella a una botiga que tenia a Puigcerdà. L'acusat era la seva parella des de feia més de 20 anys.
La víctima situa el primer episodi una matinada del mes de juny o juliol del 2022. Tot i que no va poder precisar la data, va explicar que va anar a dormir a casa de la seva tia perquè l'endemà tenien planejada una sortida per anar a comprar. Segons va relatar al jutjat, de matinada i mentre dormia, el processat va entrar a la seva habitació i, amb l'excusa de fer-li un massatge, li va introduir els dits "al forat". Només es va aturar, va asseverar, quan li va dir que si no parava cridaria i despertaria la tia.
La noia va precisar que va decidir fer "com si no hagués passat res". Tot i això, va concretar que es van anar repetint episodis semblants al llarg de prop d'un any quan l'acusat anava a la botiga i no hi era la seva dona. El darrer va ser l'1 de febrer del 2023. La víctima va declarar que en aquella ocasió li va fer "molt mal" i va decidir dir-li a la seva tia que havia passat alguna cosa.
En paral·lel, la mare de la víctima va començar a sospitar que "passava alguna cosa" perquè, ja des de Nadal, la veia trista, havia perdut pes i havia perdut l'alegria habitual. Per això, i després de preguntar-li directament i no obtenir una resposta satisfactòria, li va llegir el diari on recollia els seus pensaments.
Tot i que no hi havia cap escrit explícit, sí que deixaven entreveure alguna situació sospitosa, ha subratllat la mare. Llavors, va insistir, fins que la víctima li va relatar que el seu oncle l'havia agredit sexualment i van denunciar els fets.
Al judici també ha declarat la tia de la víctima que ha dit que és "impossible" que el primer episodi passés. El descarta perquè ella també dormia a casa aquella nit i no va sentir cap fressa ni que el processat s'aixequés durant la nit.
Amb relació al segon, remarca que, tot i que ella no era a la botiga en aquell moment, va arribar quan tots dos estaven a l'interior i no va notar res estrany.
Tant ella com l'acusat, que ha declarat al final del judici, sí que han dit que la víctima es va enfadar amb el processat perquè la va "renyar" per una qüestió relacionada amb la higiene i li va fer "un cop" a la panxa.
L'acusat ha negat els fets i ha assegurat que "mai" ha tocat la víctima. De fet, ha concretat que tampoc es veien massa sovint perquè és "la neboda de la meva dona" i no passaven temps sols. També ha al·legat que a l'espai de la botiga on la víctima situa l'agressió no hi ha lloc perquè hi càpiguen dues persones.
La fiscalia i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Joan Planella, l'acusen d'un delicte d'abús sexual amb penetració i un delicte d'agressió sexual i demanen 16 anys de presó. També sol·liciten que no es pugui acostar a menys de 200 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 10 anys i que s'estigui 10 anys en llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, volen que indemnitzi la víctima amb 6.000 euros pel dany moral.
La defensa demana l'absolució i el judici ha quedat vist per a sentència.
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