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L'aeroport de Girona estrena un punt d'intercanvi de llibres

L'Aeroport Girona-Costa Brava ofereix un nou espai per a l'intercanvi de llibres, promovent l'economia circular i millorant l'estada dels viatgers

El punt d'intercanvi de llibres de l'aeroport de Girona.

El punt d'intercanvi de llibres de l'aeroport de Girona. / Aena

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Redacció

Redacció

Vilobí d'Onyar

L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha incorporat entre seus serveis un punt d'intercanvi de llibres amb la finalitat de fomentar la lectura i millorar l'experiència del passatger. Aquest nou espai ha arrencat amb exemplars donats per personal de l'Aeroport, contribuint així a l'economia circular i perquè l’estada dels viatgers sigui més agradable.

La idea és que el passatger que agafi un llibre, deixi un propi a canvi i, així, doni continuïtat a l'intercanvi. Amb aquestes iniciatives, Aena reafirma el seu compromís d'enriquir l'experiència de tots els passatgers en l'Aeroport, al mateix temps que promou hàbits saludables com la lectura.

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