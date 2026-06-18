Les motos d’aigua disparen les emergències i les sancions a la Costa Brava
Les infraccions d'aquest vehicle marítim van suposar el 17% del total de denúncies tramitades per la Capitania Marítima de Palamós
Les emergències relacionades amb les motos d’aigua van augmentar gairebé un 10% a Catalunya durant l’any 2025. La dada preocupa especialment a la Costa Brava, on van suposar un 17% de les totals que va traminar aquell any Capitania Marítima de Palamós. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha presentat aquest dijous a Sant Feliu de Guíxols la Campanya d’Estiu de Seguretat Nàutica, centrada enguany en les motos nàutiques.
L’àmbit de la Capitania Marítima de Palamós comprèn pràcticament tot el litoral gironí, des de la desembocadura del riu Tordera, a l’extrem sud de la Costa Brava, fins a la frontera marítima amb França.
La campanya, impulsada per la Direcció General de la Marina Mercant i Salvament Marítim, porta per lema «En la moto nàutica, seny» i vol conscienciar els usuaris sobre la necessitat de complir les normes de seguretat i mantenir conductes cíviques al mar. També hi col·laboren l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques i la Guàrdia Civil.
El 30% d'emergències
Segons les dades difoses pel Ministeri, Catalunya va concentrar el 30% de totes les emergències amb motos d’aigua ateses pels serveis de Salvament Marítim a l’Estat. El centre de Salvament Marítim de Barcelona, que agrupa les capitanies marítimes de Barcelona i Palamós, va ser el que més incidències d’aquest tipus va atendre el 2025, amb 17 casos. El de Tarragona en va registrar 10.
Les causes
Les principals causes d’emergència estan relacionades amb motos que queden a la deriva o sense propulsió. Pel que fa a les infraccions, les conductes més habituals són la navegació en zones de bany abalisades, circular a velocitats excessives en zones no abalisades, fer maniobres temeràries que posen en risc els banyistes o navegar massa ràpid pels canals d’entrada i sortida d’embarcacions.
També s’han detectat casos de persones que governen una moto d’aigua sense la titulació exigida, menors que ho fan sense l’autorització necessària o ocupants que no porten l’armilla salvavides homologada. Aquestes pràctiques són algunes de les que les autoritats volen reduir durant la temporada d’estiu, quan l’activitat nàutica i recreativa augmenta a la costa.
La directora general de la Marina Mercant, Ana Núñez, ha defensat que aquestes campanyes continuaran sent necessàries mentre es continuïn produint emergències. Segons ha remarcat, es tracta de fer «una crida d’atenció no només sobre l’obligació de complir les normes, sinó també sobre la necessitat de mantenir una conducta cívica en un espai comú, com és el mar».
Núñez també ha avançat que el futur Reglament general de la navegació d’esbarjo preveu regular una nova llicència específica per a motos nàutiques. A més, l’habilitació per governar aquest tipus d’embarcacions passarà a ser una atribució complementària dins dels títols nàutics d’esbarjo, fet que obligarà a fer pràctiques reglamentàries de moto nàutica per obtenir-la.
La campanya també es difon a través de les xarxes socials del Ministeri de Transports i de Salvament Marítim, amb l’etiqueta #SensatezEnElMar, i inclou materials informatius amb recomanacions de seguretat nàutica per als usuaris d’embarcacions d’esbarjo. Les capitanies marítimes i els centres de Salvament Marítim també faran actes de difusió per conscienciar sobre el compliment de les normes al mar.
Desaparició a Roses
La presentació ha coincidit amb la recerca d’Adam, el jove de 16 anys desaparegut al mar a Roses després d’una sortida guiada amb moto d’aigua el dimecres 10 de juny. El cas continua sota investigació de la Guàrdia Civil i la cerca sobre el terreny es manté ara en fase passiva -tot i que els GEAS (Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques) han fet algunes passades a la zona-, a l’espera de nous indicis que puguin permetre reprendre el dispositiu.
El menor participava en una excursió a la tarda davant la costa de Roses. L’alerta es va donar cap a tres quarts d’onze de la nit, després que el grup hagués de tornar cap a Santa Margarida arran d’un problema durant l’activitat i es comprovés que el noi no havia arribat al punt previst. La moto d’aigua que portava va aparèixer l’endemà bolcada a la platja de Pals, quilòmetres al sud del punt de la desaparició.
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