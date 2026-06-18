El Parlament aprova un decret llei que ha de permetre simplificar l’urbanisme i la contractació als municipis rurals
Uns 160 municipis gironins es podran beneficiar de la reforma que té com a objectiu "reduir la burocràcia, facilitar la construcció d’habitatge, impulsar l’activitat econòmica i afavorir l’arrelament"
El Parlament de Catalunya ha convalidat aquest dimecres el decret llei per adaptar la normativa urbanística i de contractació pública a les necessitats dels municipis rurals. La iniciativa ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris excepte Vox i continuarà ara la seva tramitació com a projecte de llei.
La reforma està dirigida als 590 municipis catalans considerats rurals (menys de 2.000 habitants) i té com a objectiu "reduir la burocràcia, facilitar la construcció d’habitatge, impulsar l’activitat econòmica i afavorir l’arrelament de la població al territori". D'aquests, 158 són gironins i representen el 71% del total de la demarcació.
Una de les principals novetats del decret és la creació del POUM rural, una nova figura de planejament urbanístic destinada als municipis que vulguin assumir un creixement moderat. Aquest instrument tindrà la mateixa validesa jurídica que un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ordinari, però amb "una tramitació més àgil, menys documentació exigida i una avaluació ambiental simplificada". El decret també preveu que els municipis que no tinguin previst créixer urbanísticament puguin aprovar normes de planejament amb caràcter indefinit, adaptades a la seva realitat i dimensions.
Pel que fa al sòl no urbanitzable, la norma incorpora noves eines per facilitar la recuperació d’edificacions existents. Entre aquestes destaca la creació d’un inventari d’edificacions que "permetrà rehabilitar construccions sense valor patrimonial específic per destinar-les a habitatge habitual, activitats artesanals, professionals o socials". També es regula per primera vegada la figura dels veïnats rurals amb més de cent anys d’antiguitat, que podran rehabilitar i ampliar les seves edificacions sota determinades condicions.
En matèria de contractació pública, el decret simplifica procediments perquè els ajuntaments rurals puguin reduir terminis i disposar de més suport tècnic. Entre altres mesures, es permetrà licitar conjuntament la redacció de projectes i l’execució de les obres. A més, la Generalitat podrà prestar assistència als municipis amb menys recursos mitjançant les seves empreses públiques.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que la reforma respon a una demanda històrica dels alcaldes i alcaldesses del món rural i contribuirà a facilitar la creació d’habitatge i d’activitat econòmica. Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que la normativa adapta les exigències administratives a la realitat dels petits municipis i reforça el dret a viure al món rural.
Segons les dades aportades pel Govern, més de la meitat dels municipis catalans de menys de 2.000 habitants disposen de planejament urbanístic amb més de quinze anys d’antiguitat, una situació que dificulta donar resposta als reptes actuals en matèria d’habitatge i desenvolupament econòmic. Amb aquesta reforma, l’Executiu espera dotar els municipis rurals d’eines més flexibles i adequades a les seves necessitats.
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